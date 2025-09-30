徐超斌在確定接班人後離世 百人今感傷送別「全台最帥超人」

畢生為南迴醫療奔走的「超人醫師」徐超斌壯志未酬、因病離世，今在達仁鄉土坂天主堂辦告別彌撒，衛生福利部追頒專業獎章、台東縣政府頒榮譽縣民，上百親友送徐超斌最後一程，感念他對原住民醫療的無私奉獻。基金會說，同為土坂族人的高元醫師承接醫療重擔，「最帥超人」可以安心離去。

徐超斌是土坂部落排灣族人，2002年離開台南奇美醫院返回家鄉衛生所服務，中風行動不便後又罹癌，從未停止看診， 9月19日不敵鼻咽癌病故，享年58歲，今早有上百親友及病患專程來送別。

行政院原民會主委曾智勇25日赴達仁鄉土坂部落慰問家屬，追頒二等原住民族獎章，今日公祭儀式，南迴基金會董事長李靜蘭、前立委賴坤成等人到場，衛生福利部追頒專業獎章，台東縣政府也派人頒發榮譽縣民。

李靜蘭指出，徐超斌生前常說，他像是沒被剪斷臍帶的嬰兒，跟病人的情感羈絆一直斷不了，所幸這個「臍帶血」後繼有人，土坂部落高元醫師9月15日已被基金會認定（擔任南迴診所執行院長），超斌放心了，19日就安詳離開，當天在叫了女兒及癌逝妹妹名字後，望著遠方，似乎在親人接引下離開人世。

「你是全台灣最帥的超人！」李靜蘭說，這一年來徐超斌過得很辛苦，在他離去後，最想跟他講這句話，也請大家不要忘記他，在各地留這句話惦記他；日後南迴醫療中心會持續居醫、居護等項服務，延續徐超斌精神。