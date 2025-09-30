勞動部長說要推指引避免強迫勞動 移工團體：只是做給美國看

美國海關暨邊境保護局日前宣布，產銷捷安特品牌的上市公司「巨大機械」在台灣製造的自行車、相關零件及配件涉及強迫勞動，進而發布暫扣令。勞動部長洪申翰接受自由時報專訪時稱，已著手研議強迫勞動指引，進而避免強迫勞動的出現。勞工團體則認為，這樣的指引只是「做給美國看」，從體制下手，例如允許移工自由轉換雇主等才是解方。

產銷捷安特品牌的上市公司「巨大機械」，由於涉及強迫勞動，日前已遭CBP發布暫扣令，為我國首度因製造業強迫勞動而被CBP指涉違反重大人權的事件。洪申翰接受自由時報專訪時說，勞動部已著手研議強迫勞動的指引，希望藉此幫助企業辨識和評估風險，也進而避免強迫勞動的出現，也強調強迫勞動是企業不可輕忽的經營風險。

台灣國際勞工協會（TIWA）專員王俐婷表示，捷安特下的勞工所發生的強迫勞動，這不是個案，而是整個藍領移工的縮影，移工來台前就要背負龐大仲介費的債務，來台又要再被收取服務費、買工費等，這些都是常態，但是台灣政府仍不願意面對，整個移工制度的設計就是把他們放在高風險的工作環境中。

王俐婷說，勞動部要推出強迫勞動指引，這個指引只是要做給美國看而已，真正要防止強迫勞動就應該從體制改善，例如移工可自由轉換雇主等，否則在強迫勞動的環境中，就只能被綁死而無法跳脫。另也應該讓移工不該再來台灣前就背負這麼龐大的債務，後續什麼指引都只是在做表面功夫而已。

勞動部表示，巨大機械不會是唯一強迫勞動的個案，該強迫勞動指引是要協助雇主改善，避免類似的情況再度發生，相關指引內容還在和經濟部討論當中。