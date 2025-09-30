快訊

全真瑜伽宣布破產停業！北市府凍結2.1億信託基金 會員可申請退款

全民普發一萬改賑災花蓮？掀兩派論戰 號召者遭抓包言行不一打臉

衛星影像曝光！紐時：陸加速飛彈基地建設 一新場址僅距台灣579公里

聽新聞
0:00 / 0:00

勞動部長說要推指引避免強迫勞動 移工團體：只是做給美國看

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
日前美國CBP以強迫勞動為由對巨大公司在台生產的自行車、零組件祭出暫扣令。路透
日前美國CBP以強迫勞動為由對巨大公司在台生產的自行車、零組件祭出暫扣令。路透

美國海關暨邊境保護局日前宣布，產銷捷安特品牌的上市公司「巨大機械」在台灣製造的自行車、相關零件及配件涉及強迫勞動，進而發布暫扣令。勞動部長洪申翰接受自由時報專訪時稱，已著手研議強迫勞動指引，進而避免強迫勞動的出現。勞工團體則認為，這樣的指引只是「做給美國看」，從體制下手，例如允許移工自由轉換雇主等才是解方。

產銷捷安特品牌的上市公司「巨大機械」，由於涉及強迫勞動，日前已遭CBP發布暫扣令，為我國首度因製造業強迫勞動而被CBP指涉違反重大人權的事件。洪申翰接受自由時報專訪時說，勞動部已著手研議強迫勞動的指引，希望藉此幫助企業辨識和評估風險，也進而避免強迫勞動的出現，也強調強迫勞動是企業不可輕忽的經營風險。

台灣國際勞工協會（TIWA）專員王俐婷表示，捷安特下的勞工所發生的強迫勞動，這不是個案，而是整個藍領移工的縮影，移工來台前就要背負龐大仲介費的債務，來台又要再被收取服務費、買工費等，這些都是常態，但是台灣政府仍不願意面對，整個移工制度的設計就是把他們放在高風險的工作環境中。

王俐婷說，勞動部要推出強迫勞動指引，這個指引只是要做給美國看而已，真正要防止強迫勞動就應該從體制改善，例如移工可自由轉換雇主等，否則在強迫勞動的環境中，就只能被綁死而無法跳脫。另也應該讓移工不該再來台灣前就背負這麼龐大的債務，後續什麼指引都只是在做表面功夫而已。

勞動部表示，巨大機械不會是唯一強迫勞動的個案，該強迫勞動指引是要協助雇主改善，避免類似的情況再度發生，相關指引內容還在和經濟部討論當中。

移工

延伸閱讀

山隆通運過勞死案 職災給付拖8年 勞團向洪申翰喊話籲比照RCA案勿雙標

247萬勞工受惠！明年最低工資漲幅3.18% 洪申翰：將與經濟部研議配套

勞長專訪／育嬰留停彈性化但長照呢？洪申翰：長照3.0上路後檢視調整

勞長專訪／工安吊車尾！洪申翰：職災減災計畫下月上路 民間專業進場

相關新聞

徐超斌在確定接班人後離世 百人今感傷送別「全台最帥超人」

畢生為南迴醫療奔走的「超人醫師」徐超斌壯志未酬、因病離世，今在達仁鄉土坂天主堂辦告別彌撒，衛生福利部追頒專業獎章、台東縣...

飯後脹氣、肚子悶痛吃胃藥都沒效？醫示警4症狀快就醫：嚴重可能敗血症

容易吃飽後胃痛、吃飽胃脹氣？小心，可能是「膽結石」惹禍！台北市立聯合醫院陽明院區一般外科主任王俞傑表示，膽囊炎患者有 80 ％ 是膽結石阻塞造成，門診上常看到有病人自述胃痛，吃胃藥仍沒有辦法緩解疼痛，

全真瑜伽宣布破產停業 北市府凍結2.1億信託基金 會員可申請退款

新加坡連鎖健身房「全真瑜珈健身」今上午公告，10月1日起停止營業，會員們相當錯愕。北市府說，9月24日30日受理971件...

勞動部長說要推指引避免強迫勞動 移工團體：只是做給美國看

美國海關暨邊境保護局日前宣布，產銷捷安特品牌的上市公司「巨大機械」在台灣製造的自行車、相關零件及配件涉及強迫勞動，進而發...

新北YouBike估10月創下3億騎乘人次 幸運兒將獲得1年份TPASS定期票

新北YouBike騎乘人次即將突破3億，市長侯友宜今表示，新北YouBike公共自行車系統，預計今年10月底累積創下3億...

網傳「越早睡越早死」 醫闢謠：3睡眠習慣才會增罹癌、死亡率

「越早睡越早死」，這種說法是正確的嗎？精神科醫師楊聰財發文，澄清此謠言並非真實，但睡眠不足、睡眠太多和晚餐後太早睡都可能增加死亡率，提醒民眾每日睡眠時間應控制在6至8小時，且吃完晚餐後等2到3小時以後再入睡，才能保護身體的健康。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。