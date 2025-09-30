飯後脹氣、肚子悶痛吃胃藥都沒效？醫示警4症狀快就醫：嚴重可能敗血症

快訊

遠見／ 文．洪毓琪
消化不良、腹脹，吃胃藥沒效？檢查原來是「這裡結石」作怪。情境圖／取自Shutterstock
消化不良、腹脹，吃胃藥沒效？檢查原來是「這裡結石」作怪。情境圖／取自Shutterstock

容易吃飽後胃痛、吃飽胃脹氣？小心，可能是「膽結石」惹禍！台北市立聯合醫院陽明院區一般外科主任王俞傑表示，膽囊炎患者有 80 ％ 是膽結石阻塞造成，門診上常看到有病人自述胃痛，吃胃藥仍沒有辦法緩解疼痛，照胃鏡看起來也好好的，因而易與其他疾病搞混，延誤就醫治療時機。一起來看看膽結石症狀有那些、膽結石怎麼辦？


輕忽膽結石可能導致膽管阻塞，進而引發膽管炎

王俞傑分享，近來門診就曾收治一名年近六旬、患有高血壓糖尿病的女性，近 3 個月來一吃完飯就脹氣、上腹悶痛，後因右上腹疼痛及高燒送醫，經診斷為急性膽囊炎，住院抗生素治療後返家休養。

不料一個月後病情急轉直下，再度出現腹痛、黃疸，伴隨深色尿液、反覆高燒及畏寒等症狀，入院時甚至已有嗜睡現象。經診斷確認為「膽結石導致膽管阻塞，進而引發膽管炎」，所幸在接受腹腔鏡手術後，病況逐漸穩定。

急性膽囊炎、膽管炎嚴重恐釀細菌感染、敗血症

王俞傑解釋，膽囊功能為儲存肝臟製造的膽汁，當身體需要消化脂肪時，膽囊會收縮，將膽汁經由膽管送入腸道。長期下來，若膽囊內膽汁濃縮或流動不順，可能因體質關係而逐漸形成膽結石。

這些結石隨膽汁流動至不同位置，可引發各種併發症，例如：阻塞膽囊出口造成急性膽囊炎；若卡在膽管中，則可能導致黃疸或急性膽管炎。更嚴重者，若細菌上行感染至肝臟而未受控制，便可能發展為敗血症。

小心這些是膽結石症狀，醫曝膽結石原因、成因

膽結石可發生於任何年齡層，根據文獻指出，膽結石成因可能與肥胖、女性、 40 歲以上及有生育經驗者為較常見高危險群。

王俞傑提醒，若在健檢中發現膽結石但無明顯症狀，可先觀察；但若出現典型膽結石症狀，如飯後右上腹痛、黃疸、灰白便或急性發炎反應，應及早處理，必要時進行膽囊切除手術，以避免病情反覆惡化或引發更嚴重併發症。

膽結石手術有必要嗎？避免油膩飲食預防膽結石

王俞傑表示，以醫師的立場來看，對於有症狀的膽囊結石疾病（常常因油膩的飲食發作）考慮疾病會反覆發作，且每次發作愈來愈嚴重，再加上現代人平均壽命延長，年紀愈大發作對身體的傷害愈大，而且病況反覆發作會變得更複雜。

即便手術處理也會增加併發症及危險，建議及早處理，可以避免反覆發作降低生活品質以及造成困難手術狀況。他也呼籲民眾，日常應避免過度油膩飲食，並定期健康檢查，是預防膽結石的有效方式。

