百億癌藥基金明年僅編50億 病團估可用經費剩37億 籲法制化確保財源

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣癌症基金會今天舉行記者會指出，癌藥基金目前使用額度約26.42億元，明年度行政院仍編列50億元，與今年剩餘合度併計僅76億餘元，未達百億規模。記者林琮恩／攝影
賴清德總統競選時，提出百億癌症新藥基金政見，選後行政院2025年編列50億元經費，癌藥基金正式成立。台灣癌症基金會指出，這筆癌藥基金目前使用額度約26.42億元，明年度行政院仍編列50億元，與今年剩餘合度併計僅76億餘元，未達百億規模，且今年已收載藥物，明年預估將佔用近40億元，可用經費剩下37億元。盼藉由癌藥基金法制化，確保財源穩定。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，基金會成立癌症新藥暫行性支付專款進度追蹤資訊平台，讓癌症病友了解基金運作狀況，根據健保署共擬會資料推估，目前新藥基金使用情況，發現今年度50億元專款，僅支用23.58億元，用於6種癌別，給付11項癌藥，受惠家庭數量共3351個，平均每位癌友每年省下117.11萬元藥費，不過，癌藥基金執行率仍不及5成，盼健保署加速審查。

2026年政府預算編列50億元經費挹注癌藥基金，蔡麗娟表示，今年50億元癌藥基金中，已生效藥物預計支用23.58億元，剩下的26.42億元，會流入明年癌藥基金額度，加上新編列的50億元，合計基金規模是76.42億元，不僅未達百億規模，若扣掉今年已收載藥物，明年病人一整年供病人使用所需經費，需要39.24億元，實際可支配經費，只剩下37.18億元。

台灣癌症基金會指出，癌藥基金元年執行率偏低，才有近20多億經費流用，隨未來愈來愈多癌症藥品納入，支出必然大幅增加，若政府只維持50億元挹注，病友終究會面臨有藥等不到的困境。蔡麗娟說，病友除希望政府盡快補足百億規模，因目前癌藥基金只靠行政預算、行政指引運作，缺乏正式法源，盼未來可讓基金法制化，並研議擴大財源，確保基金可長期運作。

衛福部健保署副署長龐一鳴說，全民健保本質是「全人照顧」，除了癌症以外，病人也會罹患其他疾病；癌藥基金法制化，從癌症防治法修法涉及跨機關合作，健保修法牽一髮動全身，這兩條路徑目前無法克服，但政府對癌藥基金法制化並非全無作為，已透過修正健保基金動支使用相關規定，納入「行政院核准專項支出」，將癌藥基金財源、使用納入管理。

台大藥學系教授沈麗娟指出，癌藥基金不是和其他疾病「搶財源」作法，而是提供一段時間，暫時性支付癌症新藥，對健保制度來說，多出一段時間可以評估藥品療效及真實世界使用情況，未來接軌正式給付，可確保每一分錢，都用在刀口上。為確保癌藥基金永續，可從癌症防治法要求國間編列預算推動癌症防治作為法源，也應提升健康政策與醫療科技評估中心（CHPTA）層級。

衛福部健保署副署長龐一鳴說，全民健保本質是「全人照顧」，除了癌症以外，病人也會罹患其他疾病。記者林琮恩／攝影
台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指，病友除希望政府盡快補足百億規模，因目前癌藥基金只靠行政預算、行政指引運作，缺乏正式法源，盼未來可讓基金法制化，並研議擴大財源，確保基金可長期運作。記者林琮恩／攝影
癌症防治法

