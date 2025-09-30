8成青壯年無規律運動 健盟號召1.5萬人參加挑戰賽 日走7000步拚健康

據體育署調查指出，台灣不運動人口占比排名，在全球192國中排名第88名，以年齡來說，30至60歲青壯年族群沒有規律占比高達8成。長期推廣運動的台灣健康運動聯盟（簡稱健盟）將舉辦「第三期健康達人挑戰賽 CBHSⅢ」，鼓勵青壯年族群參賽，目標是一個月有15天，每天走路7000步，以促進身體健康，降低健保負擔。

健盟今舉辦「第三期健康達人挑戰賽 CBHSⅢ」誓師活動，健盟理事長李萬吉說，企業主對員工影響很大，他多年來在企業內推廣運動，這次「第三期健康達人挑戰賽 CBHSⅢ」為期3個月，參賽者目標是一個月有15天，每天走路7000步，若達到20天以上，將會有額外獎勵。據統計，上班族一天步行步數約2000至3000步，若要走到7000步，需要刻意多走一些，才能達標、促進健康。

李萬吉指出，他喜歡跑步，每天約跑一萬步，因此，每天步行7000步，上班族應都可以做得到，旗下康軒、康橋體系目前已有1400多人報名，希望讓員工動起來響應活動，「第三期健康達人挑戰賽 CBHSⅢ」目標是號召1.5萬人共同參與。

健盟秘書長張東洋說，體育署調查指出，台灣不運動人口占比排名，在全球192國中排名第88名，統計發現，中學生沒有規律運動占比約為5成、大學生上升至6成5，但30至60歲高達8成都沒有規律運動，這是非常可惜的；30至60歲為家庭支柱，期盼經「第三期健康達人挑戰賽 CBHSⅢ」，讓青壯年規律運動比率自20至23%，增加至30至40％。

張東洋指出，「第二期健康達人挑戰賽 CBHSⅡ 」參賽者步行達標率為86.43％，期望第三期達成率再上升，以增加生活品質，降低健保負擔。健盟理事長李萬吉也與台灣職業健康護理學會理事長陳美滿簽訂合作意願書，透過全國主要企業的職護推動與鼓勵同仁養成運動習慣。

今天參與活動的台大雲林分院院長馬惠民說，健康是人權，更是自己的責任，維護健康非常重要，才能享受健康的權益，以及健康、醫療的永續，目前醫療已從找出疾病、治療疾病，現在是預防及篩檢疾病，更要從醫院走到社區促進健康，並持之以恆的每天運動，如此才能享受健康果實。

世新大學校長陳清河說，身為一位管理者，最重要的是先管理好自己，管理面向包括情緒、時間及身體，而要享有健康、運動的身體，大家認為應該很簡單，「但不容易的是養成習慣」，經由健康達人挑戰賽，以推廣持續運動、健康。

健盟表示，「第三期健康達人挑戰賽 CBHSⅢ」以30至60歲職場從業人士，特別是科技人為初期主對象，鼓勵每一個人秉持U化(Ubiaultous)、生活化的概念，隨時隨地、不影響工作下，找機會運動追求健康，並以智慧手機的計步功能，讓每日步數隨時上傳雲端，參賽單位不須耗費人力、物力辦活動，最適合所有久坐上班族抽空運動，訴求「不只會贏，更要運動與健康」。挑戰賽活動於10月份舉辦暖身賽，年底前擇日開賽，簡章與報名表公布於健盟官網 http:/thma.taip。