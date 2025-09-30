新北YouBike估10月創下3億騎乘人次 幸運兒將獲得1年份TPASS定期票
新北YouBike騎乘人次即將突破3億，市長侯友宜今表示，新北YouBike公共自行車系統，預計今年10月底累積創下3億騎乘人次新紀錄，全市YouBike站也將達成1500站里程碑，新北也發起「尋找善意人」系列活動，第3億名幸運兒將獲一年份TPASS基北北桃1200定期票。
新北市自2014年起推動YouBike公共自行車系統，目前新北已達1492站，29區區皆有YouBike站，並計有2萬1379輛YouBike 2.0及2100輛2.0E電動輔助自行車，搭配218公里全台最長的河濱自行車道和通勤綠廊，滿足通勤、通學、遊憩等各種移動出行需求。
侯友宜指出，為鼓勵民眾騎乘YouBike公共自行車，除使用1200定期票租借2.0前30分鐘免費，使用新北敬老或愛心卡，可以1點抵1元，今年3月更擴大，持悠遊卡等電子票證租借YouBike2.0前30分鐘通通免費，每日平均租借量已達11.6萬騎乘人次，今年8月更達12.6萬人次，預計10月底累積騎乘人次將創下3億人次新紀錄。
交通局長鍾鳴時說，經2024年調查新北市租借使用職業別以上班族佔42.2%最多，其次是學生族群占12.3%，年齡層則以25至64歲佔約50%。
鍾鳴時表示，為歡慶新北YouBike即將突破3億騎乘人次，交通局推出「尋找善意人」系列活動，第3億名幸運兒，可獲一年份的TPASS定期票，前、後各11名也能；另外自10月1日至20日止為期20日的「善意預言家」預測達標日期活動，準確命中第3億人次達標日期者，有機會獲得新北捷運安坑小資卡，還有「善意祝福牆」留言抽獎活動，詳情可留意YouBike官網及YouBike大台北粉絲團。
交通局提醒，YouBike公共自行車僅適於身高140公分至190公分民眾租借騎乘，租借前務必先投保免費的公共自行車傷害險，並檢查煞車、踏板、胎壓、座墊、車燈等，騎乘更應遵守道路交通安全規則並行人優先、勿使用手機，共創友善、安全、人本的交通環境。
