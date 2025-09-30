返鄉過敏大爆發 中醫師揭與環境、免疫力有關

快訊

中央社／ 台中30日電
有過敏體質的患者，應從生活習慣著手調整。圖/AI生成
35歲李先生在台中上班，每次返回南部老家就連打噴嚏、流鼻水，異位性皮膚炎復發，就醫發現過敏除是環境問題也和身體免疫力有關，中藥調理與生活習慣的整合，有效改善體質。

光田綜合醫院今天發布新聞稿，許多在異地工作、求學的上班族與學生，每次返鄉皮膚開始長疹子，鼻子、眼睛搔癢，鼻塞到難以入眠。中醫部醫師郭彥碁指出，這些症狀不單只是外在環境刺激所致，更與體質有關，讓患者對環境變化格外敏感，症狀也可能隨季節或飲食而起伏。

郭彥碁說，李姓上班族每次返鄉就會有過敏症狀，起初他以為是環境不適應或塵蟎過多，嘗試更換寢具、清掃環境都無法改善。郭彥碁結合AI醫學儀器檢測，發現李先生肺氣虛弱進而影響身體的抵抗力，導致在環境轉換時，過敏症狀特別明顯。

診療過程，郭彥碁觀察到李先生的皮膚紅疹、搔癢，以及鼻水、鼻塞、眼睛搔癢等典型過敏表現，屬於外感風邪、內有蘊熱的證型。治療上運用中藥方劑，例如，桂枝湯加減方，以祛風解表、兼清裡熱，增強抵抗力，另可輔以穴位按摩，可幫助舒緩過敏症狀。

郭彥碁提醒，有過敏體質的患者，應從生活習慣著手調整。皮膚保養上宜選擇溫和的清潔與保濕產品，穿著透氣衣物減少刺激。居家環境保持整潔，定期清洗寢具，可搭配除濕機或空氣清淨機，降低塵蟎、黴菌與花粉等過敏原的影響。

飲食上，建議多攝取富含維生素 C、E 的蔬果，以及含有 Omega-3 脂肪酸的食物，幫助抗發炎並增強免疫力；同時避免冰冷、辛辣及油炸食物，以免加重過敏症狀。

郭彥碁呼籲，症狀緩解仍需持續觀察與調理，因過敏體質容易受外界環境或飲食影響而反覆發作，規律作息、充足睡眠、飲食均衡，以及遠離過敏原，都是減少症狀復發、維持健康生活的重要步驟。

