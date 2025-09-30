快訊

花蓮光復洪災罹難者頭七法會 縣長主祭家屬大罵：未獲通知

全真瑜珈宣布破產「10/1全面歇業」 會員崩潰洗版：怎麼退費

北捷優先席又爆糾紛！阿嬤逼讓座遭拒 揮包攻擊反被年輕人一腳踹飛

聽新聞
0:00 / 0:00

步行城市／中央授權地方自治美意打折？ 專家點出困境

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
隨著氣候變遷的強降雨、太陽輻射高溫現況，遮簷已然成為當今都市設計、建築設計的一大重要元素，提供民眾舒適的行走環境。圖為台北車站周邊民眾走在屋簷下躲雨。本報系資料照／記者林伯東攝影
隨著氣候變遷的強降雨、太陽輻射高溫現況，遮簷已然成為當今都市設計、建築設計的一大重要元素，提供民眾舒適的行走環境。圖為台北車站周邊民眾走在屋簷下躲雨。本報系資料照／記者林伯東攝影

隨著氣候變遷的強降雨、太陽輻射高溫現況，遮簷已然成為當今都市設計、建築設計的一大重要元素，提供民眾舒適的行走環境。但專家發現，中央授權地方自治的美意，地方政府卻面臨窒礙難行的困境，中央法令不指認項目，建商就不做，建議中央要在母法寫清楚。

國立成功大學建築系特聘教授林子平指出，上位法令「建築技術規則」控管建築面積、容積總樓地板面積，並列舉出陽台、屋簷、建築物出入口雨遮、花台和騎樓等可在特定條件下免計入面積的遮簷項目。

他也點出其中矛盾之處，騎樓因具公共通行效益，可免計入面積，並授權地方政府決定其深度；但同樣具有遮蔭與防護功能的雨遮、屋簷，一旦超出法定深度，卻被視為突出建築範圍而，必須計入面積。

林子平指出，這樣的規定不僅削弱民間改善街道舒適度的誘因，也讓建築在面對極端高溫與強降雨時，失去提供基本防護的彈性空間，反而不利於公共利益的實現。

他說，建築技術規則提及若有在地需求，可從都市計畫或細部計畫去修正，許多城市對此也有因應政策。例如北市開發基地體感降溫專案細部計畫，建物連續遮簷的深度若在4公尺內，則不計入建築面積及容積總樓地板面積，建商就更有意願留設，「出簷就像一把傘，不僅能遮蔭，雨天亦能庇護行人。」

「都市的遮蔭系統攸關人行舒適，更是台灣面對氣候變遷的重要調適對策」，林子平直言，國土署目前授權地方自治，各縣市政府依各自狀況去調整細節，但中央因地制宜的美意往往讓地方政府面臨窒礙難行的困境。

他說，一是標準訂定困難，地方政府往往缺乏足夠的科學研究能量，難以自行擬定具體細節；二是跨局處溝通不易，法令需都市、建築、地政等部門協調，溝通與整合過程冗長；三是對外互動挑戰大，建商、民眾、NGO等不同利害關係人的立場分歧，意見整合不易。

林子平直言，現況是中央法令不指認項目，建商就不做，變成問題又回到地方政府。他認為，既是具有公共利益之事，為何不在母法就寫清楚？為了讓整個都市設計的體系更有效率，應該要從中央法令去突破。

他建議，國土署可在「建築技術規則」中，取消雨遮、屋簷深度規定，並授權地方自訂設置的位置及深度；同時，也可增列免計面積的項目，如「連續遮簷」、「遮蔽式廊道」、「遮簷式人行道」等，賦予定義並揭示其得以免計入建蔽率、容積總樓地板面積的法定地位，細節則授權地方政府自訂，以確保良好管理維護，避免違規使用。

氣候變遷因應法第5條指出，政府相關法律及政策之規畫管理原則納入因應氣候變遷風險因子，提高氣候變遷調適能力。

林子平認為，上述的連續遮簷有助於在高溫及強降雨時，降低行人脆弱度並強化都市韌性，是重要的調適策略，可確保國家永續發展。中央甚至跨部會擬定相關特殊法令，過往確實有例可循，例如內政部與經濟部合作的光電板政策，有條件允許違章鐵皮屋加裝光電板。

建築 氣候變遷 高溫

延伸閱讀

大蒜可以放冷凍嗎？食品專家解釋常溫、冷藏保存的差別和技巧

步行城市／韓國架傘幫民眾降溫 來台南實測驚見一現象

步行城市／北中南三大捷運站外適合步行？ 這數據讓專家憂…

步行城市／愈曬走愈快！實測捷運站外大批行人「步伐」揭驚人數據

相關新聞

不是老人病！ 急性心肌梗塞年輕化 醫籲年輕人也要注意

心肌梗塞不再只是高齡者的專利，年輕人也可能在毫無預警下突然倒下。醫師指出，急性心肌梗塞正悄悄年輕化，過往以老年人為主，如...

步行城市／中央授權地方自治美意打折？ 專家點出困境

隨著氣候變遷的強降雨、太陽輻射高溫現況，遮簷已然成為當今都市設計、建築設計的一大重要元素，提供民眾舒適的行走環境。但專家...

晴朗炎熱氣象署示警新店、內湖飆高溫 麥德姆颱風將生成對台影響曝

未來1周主要就是高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣型態為主，大台北和南部內陸還是比較高溫一點，降雨集中在山區和中南部地區。至於近...

70多歲男跌倒用手撐地 兩個月後連杯水都拿不起 醫：有傷切勿拖延

1名70多歲男性退休後，一次騎腳踏車摔倒時以手撐地，雖然當下並沒有骨折，但自此手腕便時常隱隱作痛，起初以為只是扭傷並未積...

準「麥德姆颱風」將生成 外圍環流最快周五影響花東、恆春

本周天氣受太平洋高壓影響，各地天氣大致為晴時多雲，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，高壓系統強勢，其勢力範圍可延伸至中國...

步行城市／遮風避雨的騎樓為何逐漸消失？ 專家籲修法

騎樓在台灣不只遮風避雨，兼具人行道優點，還可發展成商業空間。然而，政策變化卻讓騎樓紋理斷掉、逐漸消失，專家認為面臨氣候變...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。