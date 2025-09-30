步行城市／中央授權地方自治美意打折？ 專家點出困境

隨著氣候變遷的強降雨、太陽輻射高溫現況，遮簷已然成為當今都市設計、建築設計的一大重要元素，提供民眾舒適的行走環境。但專家發現，中央授權地方自治的美意，地方政府卻面臨窒礙難行的困境，中央法令不指認項目，建商就不做，建議中央要在母法寫清楚。

國立成功大學建築系特聘教授林子平指出，上位法令「建築技術規則」控管建築面積、容積總樓地板面積，並列舉出陽台、屋簷、建築物出入口雨遮、花台和騎樓等可在特定條件下免計入面積的遮簷項目。

他也點出其中矛盾之處，騎樓因具公共通行效益，可免計入面積，並授權地方政府決定其深度；但同樣具有遮蔭與防護功能的雨遮、屋簷，一旦超出法定深度，卻被視為突出建築範圍而，必須計入面積。

林子平指出，這樣的規定不僅削弱民間改善街道舒適度的誘因，也讓建築在面對極端高溫與強降雨時，失去提供基本防護的彈性空間，反而不利於公共利益的實現。

他說，建築技術規則提及若有在地需求，可從都市計畫或細部計畫去修正，許多城市對此也有因應政策。例如北市開發基地體感降溫專案細部計畫，建物連續遮簷的深度若在4公尺內，則不計入建築面積及容積總樓地板面積，建商就更有意願留設，「出簷就像一把傘，不僅能遮蔭，雨天亦能庇護行人。」

「都市的遮蔭系統攸關人行舒適，更是台灣面對氣候變遷的重要調適對策」，林子平直言，國土署目前授權地方自治，各縣市政府依各自狀況去調整細節，但中央因地制宜的美意往往讓地方政府面臨窒礙難行的困境。

他說，一是標準訂定困難，地方政府往往缺乏足夠的科學研究能量，難以自行擬定具體細節；二是跨局處溝通不易，法令需都市、建築、地政等部門協調，溝通與整合過程冗長；三是對外互動挑戰大，建商、民眾、NGO等不同利害關係人的立場分歧，意見整合不易。

林子平直言，現況是中央法令不指認項目，建商就不做，變成問題又回到地方政府。他認為，既是具有公共利益之事，為何不在母法就寫清楚？為了讓整個都市設計的體系更有效率，應該要從中央法令去突破。

他建議，國土署可在「建築技術規則」中，取消雨遮、屋簷深度規定，並授權地方自訂設置的位置及深度；同時，也可增列免計面積的項目，如「連續遮簷」、「遮蔽式廊道」、「遮簷式人行道」等，賦予定義並揭示其得以免計入建蔽率、容積總樓地板面積的法定地位，細節則授權地方政府自訂，以確保良好管理維護，避免違規使用。

氣候變遷因應法第5條指出，政府相關法律及政策之規畫管理原則納入因應氣候變遷風險因子，提高氣候變遷調適能力。

林子平認為，上述的連續遮簷有助於在高溫及強降雨時，降低行人脆弱度並強化都市韌性，是重要的調適策略，可確保國家永續發展。中央甚至跨部會擬定相關特殊法令，過往確實有例可循，例如內政部與經濟部合作的光電板政策，有條件允許違章鐵皮屋加裝光電板。