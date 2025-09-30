晴朗炎熱氣象署示警新店、內湖飆高溫 麥德姆颱風將生成對台影響曝

未來1周主要就是高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣型態為主，大台北和南部內陸還是比較高溫一點，降雨集中在山區和中南部地區。至於近期是否有颱風？中央氣象署氣象預報中心預報員官欣平表示，周五、周六預計會有熱帶系統通過菲律賓呂宋島，並且朝著南海行進，對台灣主要影響可能花東地區會有零星降雨，在屏東地區也有水氣增多的情形。

官欣平表示，台灣附近現在屬於太平洋高壓影響的狀況，雲量相當少，過中午之後才會有顯著的雲系發展，都是屬於各地零散出現，以西半部、中南部山區為主。有低壓在菲律賓東邊發展，未來朝南海前進。

今天高溫提醒，官欣平表示，全台最高溫地區為中午在雙北地區，特別在新店、內湖，預測有連續幾天的36度高溫。西半部地區普遍是34至36度，東半部31至33度，澎金馬地區也有31、32度左右。中南部山區也有35度、接近36度的可能性。

近期都是午後雷陣雨，官欣平表示，今天整體降雨以西半部山區為主，今天中南部山區還是有機會出現局部大雨，不過，今天夜間雨勢緩和下來。

未來1周天氣，官欣平表示，明天菲律賓東側海面的低壓，隨著時間慢慢地靠近呂宋島，周五、周六通過呂宋島、進入南海，這個熱帶系統或是熱帶性低氣壓帶動風向，因為它比較接近，整體水氣帶往花東、屏東地區，這兩天除了午後雷陣雨，花東、屏東地區可能會有短暫降雨或陣雨。

不過，官欣平表示，隨著熱帶系統進入南海，持續發展，有可能會從熱帶性低氣壓變成颱風麥德姆，雖然它變強了，但是距離台灣比較遠一些，所以周日、下周一台灣又恢復到較單純的午後雷陣雨天氣型態。

降雨趨勢，官欣平表示，明天、周四有午後雷陣雨，和今天很像，中南部山區也可能大雨狀況，主體是南部和各山區降雨表現。熱帶系統慢慢從南邊通過，受到它的外圍環流影響，比較接近台灣的時候可能是熱帶性低氣壓，進入南海之後變成颱風，