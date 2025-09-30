吳明益與五十嵐大介東京對談 文學與漫畫跨界共鳴

作家吳明益28日於日本東京與知名漫畫家五十嵐大介對談，吳明益提到自己從小深受漫畫影響，首次讀到五十嵐大介「海獸之子」時，對作品中「自然環境中人類的渺小」及「對生物細節的描繪」深感共鳴。

根據文化部發布新聞稿，由文化部駐日台灣文化中心與日本紀伊國屋書店共同企畫「台日作家交流座談」，消息一經公布便迅速獲得讀者熱烈迴響，現場座無虛席，展現吳明益在日本讀者間的高人氣。

吳明益在會中分享長篇小說「海風酒店」的創作心路歷程，指出這是一部描寫「重逢」的小說，他回憶起2016年前後帶著學生在花蓮溯溪，偶然結識當地畫家陳秀菊，得知她曾在和平村經營過酒店，當年正值台灣水泥廠興建，大量外國技師聚集於此，成為小說靈感來源之一。

吳明益也分享自己的漫畫閱讀經驗，從手塚治虫對昆蟲細膩的描繪、矢口高雄「天才小釣手」對魚類與自然的刻畫，到山下和美「天才柳澤教授」對藝術與生命課題的融入，都為他成為小說家提供重要啟發，而他首次讀到五十嵐大介的「海獸之子」時，更發現對方創作理念與自己相互呼應。

五十嵐大介表示，去年與吳明益對談時，曾先欣賞過吳明益的「三隻腳的食蟹獴與巨人」原畫，作品細節極為精緻，卻同時營造出幻想般的氛圍，在同一畫面中融合多重視角與觀看方式，尤其能感受到動物之間的深厚情感，當時深受感動。

五十嵐大介也提到，自己曾長期居住於岩手縣山間聚落，經常觀察野生動物，因此更能共鳴吳明益筆下的世界觀。