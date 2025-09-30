遠航自救會盼合議庭審慎閱卷 若復航將以台中為根據地

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
遠航自救會長鄧銀貴盼高院合議庭能審慎閱卷，若復航將以台中為根據地。記者宋健生/攝影
遠航自救會長鄧銀貴盼高院合議庭能審慎閱卷，若復航將以台中為根據地。記者宋健生/攝影

2020年遭停航的遠東航空員工自救會長鄧銀貴30日舉行記者會，他指出，台中新光三越歷經氣爆停業7個多月後終於復業，遠航員工自救會1,000多名成員看了格外感慨；前董事長張綱維所涉掏空案，高院10月1日將再次開庭，自救會盼合議庭能詳細審閱，保障程序正義，讓遠東航空有再生的機會。

鄧銀貴說，遠航過去是以松山機場為根據地，近年來台中國際機場設備不斷升級，加上松山及桃園機場競爭激烈，如果官司能平反，下一步就要爭取復航，同時會以台中國際機場作為根據地，提供大中部700萬人口更好的服務。

成立於1957年的遠東航空，因前董事長張綱維被控掏空公司資產超過32億元，2020年1月遭交通部停航處分。全案歷經台北地院4年多的審理，2024年9月將張綱維依違反背信、民用航空法等罪，判刑14年。

自救會長、也是人力資源副總的鄧銀貴轉述，9月17日高院合議庭開庭時一度將進入辯論終結，但張綱維強調，遠航公司是自己100%獨資經營，根本沒有其他股東，如果真有損害發生，也是由張綱維單一股東承擔，難不成他既是加害人、同時也是被害人？

鄧銀貴表示，如此重大案件，法院應該更審慎處理，據他了解，高院合議庭審判長與陪席法官2人，都是今年8月底配合職務調動才新任的成員，參與合議庭期間還不到一個月。

由於本案卷證數量極為龐大，合議庭上任這麼短的時間內，不可能看完全部卷證，張綱維與辯護律師不斷請求合議庭要重視被告權益，仔細審慎閱卷、調查對被告的有利證據後，才能進入下一個程序。

張綱維也再三強調，遠航所有決定都有經董事會決議，也都在民航局的監管及要求下進行相關作業，絕無涉及不法，律師閱卷後發現，民航局的會議記錄有不實的情形，要求傳喚交通部專家學者及民航局的官員作證。

高院的下一次庭期訂在10月1日，鄧銀貴表示，他與所有自救會成員都盼合議庭能再詳細審閱相關證據，能保障程序正義的基本要求，且能在情理法兼顧的情況之下，讓遠航有再生的機會，讓他們能夠重回職場，為更多民眾服務。

鄧銀貴表示，遠東航空曾經是台灣跟離島航線的龍頭，並且有國際航線的航權，無奈於2020年1月31號遭民航局廢除營運許可，在看到台中新光三越員工復業時歡欣鼓舞的畫面，他跟許多自救會員工都感慨萬千，希望法院可以還遠航及張維綱的清白。

鄧銀貴說，他跟從張維剛有8年的共事時間，張董事長在接任遠航時，其實遠航已陷入財務危機，張董事長不僅從他自己設立的公司投入大筆資金，讓瀕臨倒閉的遠航得以重生，還引進MD-82、ATR72-600等多款飛機，不僅給國內的航空業者帶來新的氣象，也重振了遠東航空的正常營運，員工都感念在心。

遠東航空

