70多歲男跌倒用手撐地 兩個月後連杯水都拿不起 醫：有傷切勿拖延

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
1名70多歲男性退休後，一次騎腳踏車摔倒時以手撐地，雖然當下並沒有骨折，但自此手腕便時常隱隱作痛。圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供
1名70多歲男性退休後，一次騎腳踏車摔倒時以手撐地，雖然當下並沒有骨折，但自此手腕便時常隱隱作痛，起初以為只是扭傷並未積極治療。直到近兩個月疼痛逐漸加劇，甚至連拿水杯和開門的日常小動作都變得困難，嚴重影響生活品質。

醫師診斷為「舟月韌帶損傷合併舟狀骨與橈骨關節炎」，經採用「舟狀骨切除合併四角融合術」，6周後可開始輕度活動訓練。隨著復健進展，疼痛減輕，才重新能輕鬆拿水杯、轉門把。

仁愛長庚合作聯盟醫院骨科醫師陳重宇說，「舟月韌帶損傷合併舟狀骨與橈骨關節炎」是舟月韌帶損傷後常見的後遺症，因韌帶受損導致8塊腕骨間排列失衡，使關節承受異常壓力，軟骨逐漸磨損，最終引發退化性關節炎。常見症狀包括手腕隱隱作痛，用力或活動時更明顯，以及握力下降，拿重物困難和手腕腫脹、活動度減少。嚴重時連轉水龍頭、開門都會受限。

他說，早期病人可以透過藥物、護具或復健治療控制症狀，若病程已進入中後期，則常需手術，例如：一、全腕關節融合術，優點是止痛效果佳，能提供較高的穩定度與力量，但會完全失去手腕活動度，較適合勞力工作者。二、部分腕骨融合術，優點是能有效止痛，同時保留約8成力量與6成活動度，在功能與生活品質間取得平衡。

他說，民眾若長期手腕疼痛伴隨腫脹或僵硬，切勿拖延，應該及早透過X光或核磁共振檢查，能釐清是否為韌帶損傷或退化病變，並選擇合適治療方式。慢性手腕疼痛是身體發出的警訊，盡快就醫接受治療，不僅能有效止痛，也可保留手腕功能，幫助病人維持良好的生活品質。

患者術前X光顯示舟橈關節炎及舟月骨間隙增大（箭頭處），術後舟狀骨切除並以環狀鋼板固定部分腕骨（方框處）。圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供
仁愛長庚合作聯盟醫院骨科醫師陳重宇說，民眾若長期手腕疼痛伴隨腫脹或僵硬，切勿拖延，應該及早透過X光或核磁共振檢查。圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供
