步行城市／韓國架傘幫民眾降溫 來台南實測驚見一現象

極端天氣影響，各國面臨熱浪、熱危害，氣候行動勢在必行。韓國近年推出降溫策略，不只架起大型遮陽傘為民眾降溫，濟州甚至將雙向道改為單向道，釋出的空間拿來種樹，增加人行道路、商業空間，減少民眾開車排放二氧化碳，還促進經濟更繁榮。

韓國學者團隊與台南應用科技大學室內設計系助理教授楊馨茹合作，去年2024年8月首度來台實測遇颱風攪局，今年6月下旬濟州大學團隊師生6位再度來到台南，量測不同遮陽類型降溫效果，地點包含孔廟、國立成功大學附近的勝利路與大學路口，並在現場架設一支類似韓國的大型遮陽傘，成大建築系特聘教授林子平也一同走訪。

「好天氣時，大家都會想躲在那隻傘下」，楊馨茹聊及台南幾日實測的發現，因為台南很多道路轉角沒遮陽處、沒騎樓或道路退縮只剩一片空地，使得行人們會在鄰近找尋一棵長不好的樹、路燈等陰影區等候。濟州國立大學園藝科學系教授朴秀國建議，台南可考慮在這些節點放置人工遮蔽物。

朴秀國觀察，台南市區有許多騎樓，韓國並沒有類似設計。他說，騎樓是一個阻絕外頭熱環境的很好設計，但大部分騎樓多屬私人空間，擺放不少物品，使得空間會有不舒適感；從行人步行狀況來看，設置騎樓是好事，反觀以都市規畫，騎樓不足以讓整體環境變得更好。

「台灣是海島國家，環境潮濕」，濟州國立大學環境工程系助理教授李賢晶認為遮陽在台灣不夠成為一個降溫策略，建議政府善用風的特性，兩者結合導入政策，可有效減少都市內高溫。「在氣候變遷下，濟州可能會變得更像台灣，很熱又多雨」，朴秀國直言，希望透過來台實地分析，所得資訊可以作為未來濟州島環境規畫的參考。

2名韓國學者也分享韓國的降溫作法，朴秀國說，韓國熱浪導致有人衰竭、死亡，明顯與氣候高溫有直接關係，也讓民眾關注熱議題；10年前當局為此祭出三大策略，包含增加種樹、人工遮蔭，以及提供公共空間給經濟弱勢民眾臨時休息。李賢晶認為，長期來看是種樹最有幫助，其他兩者偏向短期效果。

朴秀國也指出，韓國2018年起推遮陽傘政策，每個市區普遍可見；在濟州，傘架位置多在市中心，而非每個地方都有，通常選在等待穿越的空間如等紅綠燈、路徑的節點，設置固定且不可移動，每年只有夏季才會打開供行人使用。此外，韓國目前也嘗試採用更多方法來降低夏季高溫，例如在公共區域噴水霧、在道路灑水來降低路面溫度。

在經濟發展下，朴秀國說，韓國首爾等大城市早於2000年代開始推動「道路瘦身（Road Diet）」，將雙向道改為單向道，將減少的道路空間拿來種樹。