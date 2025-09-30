博愛座更名優先席仍傳肢體衝突 游毓蘭：未來可能「新」聞都上不了

公共運輸博愛座過去搶位衝突不斷，遭譏諷為「搏鬥座」，立法院修法通過「身心障礙者權益保障法」修正案，博愛座將更名為「優先席」，不過，昨在台北捷運再傳肢體衝突。前立委游毓蘭在臉書表示，不管博愛座或優先席，要求讓位者的自以為是，坐位者的先來後到，在欠缺良好溝通下，破口大罵、大打出手，時有所聞，未來可能連「新」聞都上不了了。

游毓蘭表示，她退休後常搭捷運、公車，常有年輕人讓座給她，而她也常讓座比她更需要座位的乘客，她甚至會很雞婆地為需要座位的老弱婦孺「喬」座位。很幸運的，從未有過「不測」。

她說，因為像新聞中的爭議頻傳，台灣的「博愛座」修法案在2025年7月已三讀通過，正式更名為「優先席」。 修法重點是將適用對象從原先的「老弱婦孺」修正為「其他有實際需求者」優先乘坐。 此舉旨在降低社會誤解與衝突，回歸互助的本質，並鼓勵民眾將座位禮讓給有需要的人，而非僅限於特定族群。

「徒善不足為法，徒法不足以自行」。游毓蘭表示，不管叫啥，要求讓位者的自以為是，坐位者的先來後到，在欠缺良好溝通下，破口大罵、大打出手，時有所聞，未來可能連「新」聞都上不了了。中國大陸公安在維持秩序上善用「標語」提醒，常見幽默巧思，引人會心一笑。或許我們也可以借用：「別打架了，打輸進醫院，打贏上法院」。