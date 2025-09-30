森林護管員徵才大玩「鬼滅之刃」哏 「護林之柱」開放報名

想成為「護林之柱」嗎？林業及自然保育署招募森林護管員，徵才文宣大玩「鬼滅之刃」哏。林業署說，歡迎喜歡在山林間行走、對自然充滿熱情，勇於接受挑戰與責任，想守護台灣森林與野生動植物的民眾加入，即日起至10月30日報名，11月29日及30日甄試，起薪3萬3198元，逐年考核最高可晉升至4萬9797元。

林業署表示，森林護管員預計錄取名額如下，新竹分署4名、南投分署8名、嘉義分署8名、台東分署16名、花蓮分署10名、宜蘭分署3名。起薪3萬3198元，逐年考核最高可晉升至4萬9797元。依工作地點屬高山或偏遠地區，另有加給。年終工作獎金、勞健保、勞工退休金、員工年度休假及未休畢慰勞假加班費等。執行森林火災救火、夜間埋伏攔查及山域事故救援等高風險勤務，支給山地巡護作業費。

林業署表示，森林護管員，挑戰的不只是體力，更是使命。