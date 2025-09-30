快訊

一早被錢砸醒！鴻海員工分紅大方給 百萬獎金今入帳

基隆罷綠議員民政處長涉教抄寫名冊、戶政查對個資 上午11時宣判

MLB／道奇外卡賽先出牌史奈爾、山本由伸 大谷翔平押第3戰有原因

聽新聞
0:00 / 0:00

森林護管員徵才大玩「鬼滅之刃」哏 「護林之柱」開放報名

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
林業及自然保育署招募森林護管員，徵才文宣大玩「鬼滅之刃」哏，徵求「護林之柱」森林護管員。圖／取自林業及自然保育署臉書粉專
林業及自然保育署招募森林護管員，徵才文宣大玩「鬼滅之刃」哏，徵求「護林之柱」森林護管員。圖／取自林業及自然保育署臉書粉專

想成為「護林之柱」嗎？林業及自然保育署招募森林護管員，徵才文宣大玩「鬼滅之刃」哏。林業署說，歡迎喜歡在山林間行走、對自然充滿熱情，勇於接受挑戰與責任，想守護台灣森林與野生動植物的民眾加入，即日起至10月30日報名，11月29日及30日甄試，起薪3萬3198元，逐年考核最高可晉升至4萬9797元。

林業署表示，森林護管員預計錄取名額如下，新竹分署4名、南投分署8名、嘉義分署8名、台東分署16名、花蓮分署10名、宜蘭分署3名。起薪3萬3198元，逐年考核最高可晉升至4萬9797元。依工作地點屬高山或偏遠地區，另有加給。年終工作獎金、勞健保、勞工退休金、員工年度休假及未休畢慰勞假加班費等。執行森林火災救火、夜間埋伏攔查及山域事故救援等高風險勤務，支給山地巡護作業費。

林業署表示，森林護管員，挑戰的不只是體力，更是使命。

延伸閱讀

福和客運退出市場欠勞健保等1240萬元 負責人曾獲創業楷模今遭管收

板橋就博會2300職缺 建築工程採購專員起薪65K

「雨刷」蔡政宜涉洗錢200億！美女陸妻當窗口 員工起薪5萬還能「出國留學」

機場公司徵才起薪最高8萬 招募4類職缺共77人

相關新聞

準「麥德姆颱風」將生成 外圍環流最快周五影響花東、恆春

本周天氣受太平洋高壓影響，各地天氣大致為晴時多雲，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，高壓系統強勢，其勢力範圍可延伸至中國...

麥德姆颱風最快周四生成 賈新興：周六東南水氣多 下周三首波東北季風

將有颱風生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示...

步行城市／愈曬走愈快！實測捷運站外大批行人「步伐」揭驚人數據

都市熱島效應加劇，步行環境之於每個城市更顯重要，本報與國立成功大學團隊合作，今年「立秋」和建築系特聘教授林子平率領的成大...

博愛座更名優先席仍傳肢體衝突 游毓蘭：未來可能「新」聞都上不了

公共運輸博愛座過去搶位衝突不斷，遭譏諷為「搏鬥座」，立法院修法通過「身心障礙者權益保障法」修正案，博愛座將更名為「優先席...

森林護管員徵才大玩「鬼滅之刃」哏 「護林之柱」開放報名

想成為「護林之柱」嗎？林業及自然保育署招募森林護管員，徵才文宣大玩「鬼滅之刃」哏。林業署說，歡迎喜歡在山林間行走、對自然...

高溫炎熱大台北上看36度 午後山區南部防雷陣雨

氣象署表示，今天各地大多為晴到多雲，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區並有局部大雨發生的機率。溫度方面，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。