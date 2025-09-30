準「麥德姆颱風」將生成 外圍環流最快周五影響花東、恆春
本周天氣受太平洋高壓影響，各地天氣大致為晴時多雲，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，高壓系統強勢，其勢力範圍可延伸至中國江西一帶，台灣受高壓壟罩影響，水氣較少、天氣穩定，預估高壓偏強的情況可持續至下周。
薛皓天表示，本周午後降雨大至集中於山區，平地局部有零星短暫雨，在白天未下雨前仍感受炎熱，且紫外線強，大台北地區及西半部局部有36度或以上高溫，其餘地區也有33至35度高溫。
目前在關島一帶有熱帶擾動93W在發展，薛皓天表示，預估近2天有機會增強為熱帶性低氣壓，預計沿著高壓邊緣向西北西方向移動，後續在接近呂宋島時有機會增強為輕颱麥德姆。周五下半天系統逐漸接近呂宋島，並登陸擦邊通過後進入南海，將逐漸往海南島方向移動。依目前預報研判對台灣無直接影響，若周末要前往港澳地區要注意航班資訊。
雖然說對台灣無直接影響，不過，薛皓天表示，其外圍環流所帶來的水氣仍可影響花東及恆春半島，東南部受外圍雲系影響時間大致為周五至周六，使得花東及恆春半島將轉多雲有短暫陣雨天氣。沿海要注意偶有較大陣風，前往墾丁要追蹤周末的天氣，預估墾丁有7至9級陣風機會。
薛皓天表示，此熱帶系統進路南海逐漸西行後，下周一高壓又再度增強，其勢力範圍可從華中一路延伸至琉球群島，預估高壓能維持至下周五，後續將減弱東退，台灣維持夏季型態天氣至雙十連假前。
雙十連假天氣仍有變數，薛皓天表示，北方系統活躍的情況下，南方也有低壓槽的建立，連假前兩天應該可維持夏季型態天氣，最後一天假期有鋒面報到的跡象，北部及東半部開始轉陣雨天氣，其餘地區水氣也偏多，局部有午後雷陣雨。
不過，薛皓天表示，昨日有提到AI模式對於當時的天氣系統有不同看法，台灣會進入大低壓帶，各地轉多雲或陰有短暫雨天氣。
薛皓天表示，目前來看10月中期後秋天的感覺會逐漸明顯，且高溫會逐步下降，北部及東北部將又迎來濕涼的天氣。時間距離甚遠，到時是否有熱帶系統或是鋒面影響，都有很大的變數，持續追蹤最新的天氣資訊。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
