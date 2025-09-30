聽新聞
高溫炎熱大台北上看36度 午後山區南部防雷陣雨
氣象署表示，今天各地大多為晴到多雲，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區並有局部大雨發生的機率。溫度方面，大台北地區有局部36度以上高溫發生的機率。
中央氣象署指出，溫度方面，各地高溫約攝氏31至36度，其中大台北地區有局部36度以上高溫發生的機率。中午前後紫外線偏強，戶外活動請注意防曬並多補充水分；各地低溫約25至27度。
離島天氣方面，澎湖為晴時多雲，氣溫27至31度；金門為晴時多雲，氣溫26至31度；馬祖為晴時多雲，氣溫26至31度。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級，北部、中部零星地區短時間可能達橘色提醒等級。
