高溫炎熱大台北上看36度 午後山區南部防雷陣雨

中央社／ 台北30日電
氣象署表示，今天各地大多為晴到多雲。中央社
氣象署表示，今天各地大多為晴到多雲。中央社

氣象署表示，今天各地大多為晴到多雲，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區並有局部大雨發生的機率。溫度方面，大台北地區有局部36度以上高溫發生的機率。

中央氣象署指出，溫度方面，各地高溫約攝氏31至36度，其中大台北地區有局部36度以上高溫發生的機率。中午前後紫外線偏強，戶外活動請注意防曬並多補充水分；各地低溫約25至27度。

離島天氣方面，澎湖為晴時多雲，氣溫27至31度；金門為晴時多雲，氣溫26至31度；馬祖為晴時多雲，氣溫26至31度。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級，北部、中部零星地區短時間可能達橘色提醒等級。

高溫炎熱大台北上看36度 午後山區南部防雷陣雨

氣象署表示，今天各地大多為晴到多雲，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區並有局部大雨發生的機率。溫度方面，...

