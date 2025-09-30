快訊

網傳「越早睡越早死」 醫闢謠：3睡眠習慣才會增罹癌、死亡率

聯合新聞網／ 綜合報導
精神科醫師楊聰財指出睡眠不足、睡眠太多和晚餐後太早睡都可能增加死亡率。示意圖／ingimage
精神科醫師楊聰財指出睡眠不足、睡眠太多和晚餐後太早睡都可能增加死亡率。示意圖／ingimage

「越早睡越早死」，這種觀念是正確的嗎？精神科醫師楊聰財發文澄清此說法，但睡眠不足、睡眠太多和晚餐後太早睡都可能增加死亡率，提醒民眾每日睡眠時間應控制在6至8小時，且吃完晚餐後等2到3小時以後再入睡，才能保護身體的健康。

精神科醫師楊聰財在臉書發文，表示近期網路流傳「越早睡越早死」的說法，實際上有偏差，研究並沒有考量到各國的社會經濟、醫療條件等因素，而雖然早睡不倒於早死，但根據《睡眠醫學期刊》（Sleep Medicine）的研究，不正確的睡眠習慣確實會增加死亡率，分別是：

1. 睡眠不足（每天少於5小時）

死亡率會比正常人高12%，睡太少會使瘦素減少、增加飢餓素，惡性循環會導致糖尿病風險，體內賀爾蒙可體醇分泌也會增加，會讓身體處在低度發炎狀態，增加癌症和慢性病的機率。

2. 睡眠太多（每天超過9小時）

睡太多會讓死亡率高出30%，即使還不清楚因由，但推測此類人恐同時罹患憂鬱症或其他精神疾病，長時間睡眠也會造成身體健康不佳、癌症引起的勞累也會造成睡眠過長。

3. 晚餐後太早睡

晚餐後立即入睡也會影響健康，根據西班牙研究，晚餐後等2小時以上再睡覺的人，患有乳癌與攝護腺癌的風險比常人低20%，晚上9點前吃完晚餐的人，罹癌風險也低於10點後才吃晚餐的人。

楊聰財指出，晚上11點到早上7點被稱為「黃金睡眠時間」，此時間是根據人體生理時鐘與睡眠周期計算而來的，但每個人的睡眠時間仍有不同，黃金睡眠時間只是理想建議，找到適合自己的固定作息才是重點。

楊聰財最後建議，每天的睡眠時間應該要控制在6至8小時，避免低於5小時或超過9小時，吃完晚餐後也要等到2到3小時再睡覺，才能降低罹病風險。

徐超斌在確定接班人後離世 百人今感傷送別「全台最帥超人」

畢生為南迴醫療奔走的「超人醫師」徐超斌壯志未酬、因病離世，今在達仁鄉土坂天主堂辦告別彌撒，衛生福利部追頒專業獎章、台東縣...

飯後脹氣、肚子悶痛吃胃藥都沒效？醫示警4症狀快就醫：嚴重可能敗血症

容易吃飽後胃痛、吃飽胃脹氣？小心，可能是「膽結石」惹禍！台北市立聯合醫院陽明院區一般外科主任王俞傑表示，膽囊炎患者有 80 ％ 是膽結石阻塞造成，門診上常看到有病人自述胃痛，吃胃藥仍沒有辦法緩解疼痛，

全真瑜伽宣布破產停業 北市府凍結2.1億信託基金 會員可申請退款

新加坡連鎖健身房「全真瑜珈健身」今上午公告，10月1日起停止營業，會員們相當錯愕。北市府說，9月24日30日受理971件...

勞動部長說要推指引避免強迫勞動 移工團體：只是做給美國看

美國海關暨邊境保護局日前宣布，產銷捷安特品牌的上市公司「巨大機械」在台灣製造的自行車、相關零件及配件涉及強迫勞動，進而發...

新北YouBike估10月創下3億騎乘人次 幸運兒將獲得1年份TPASS定期票

新北YouBike騎乘人次即將突破3億，市長侯友宜今表示，新北YouBike公共自行車系統，預計今年10月底累積創下3億...

網傳「越早睡越早死」 醫闢謠：3睡眠習慣才會增罹癌、死亡率

「越早睡越早死」，這種說法是正確的嗎？精神科醫師楊聰財發文，澄清此謠言並非真實，但睡眠不足、睡眠太多和晚餐後太早睡都可能增加死亡率，提醒民眾每日睡眠時間應控制在6至8小時，且吃完晚餐後等2到3小時以後再入睡，才能保護身體的健康。

