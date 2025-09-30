快訊

麥德姆颱風最快周四生成 賈新興：周六東南水氣多 下周三首波東北季風

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
未來10天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書
未來10天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書

將有颱風生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，明後天將有熱帶性低氣壓生成，並於周四至周五有發展為颱風麥德姆的趨勢，目前評估朝呂宋島的方向移動。下周二前太平洋高壓偏強，午後零星短暫陣雨，其中周六東南水氣多。下周三有受今年第一波微弱東北季風影響的機率。

近期天氣趨勢，他說，明天至周五，午後新竹以南山區有零星短暫陣雨。周六起中秋節連假，周六，南台東至恆春半島一帶有局部雨，午後新竹以南山區有零星短暫陣雨。周日，午後雲林以南及苗栗以南山區有零星短暫雨。下周一中秋節，午後新竹以南山區有零星短暫陣雨。

賈新興表示，下周二，午後北北基宜花東及台南以南有零星短暫陣雨。下周三，有受今年第一波微弱東北季風影響的機率，清晨南台東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後北北基宜花東及台南以南有零星短暫雨。下周四，午後，新竹以南山區、北海岸、基隆至東北角及花東有零星短暫雨。

賈新興說，短期氣候趨勢預測顯示，今天起至10月12日前台灣降雨偏少，之後至11月10日，台中以北降雨有偏多的機率， 宜蘭並有連續異常降雨發生的機率。超過五天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

中秋節 天氣動態

