恐再有颱風威脅？ 熱帶擾動外圍環流是否影響花東 取決1情況
近期還有颱風？目前位於關島西方海域的熱帶擾動93W，逐漸醞釀發展中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估未來幾天逐漸增強，有機會成為颱風。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於未來1周太平洋高壓勢力籠罩台灣附近，熱帶擾動93W在高壓強勢導引下，將穩定偏西移動，周五前後穿越菲律賓呂宋島，直接侵襲台灣的機率極低。
至於外圍環流是否在通過時影響花東地區？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，取決於偏北的幅度，仍需幾天時間觀察。
氣象專家林得恩今天也在「林老師氣象站」臉書粉專表示，由於太平洋高壓勢力持續西伸，南海至菲島東部外海，甚至再東延至關島附近海域，幾乎被一個大低壓帶壟罩。而在這個大低壓帶內，只要環境條件配合，常易有熱帶擾動在其內生成、發展。熱帶擾動93W「努力蛻變中」。93W未來在環境駛流場導引下，將穩定向偏西方向移動，預估周五前後，將會掠過菲律賓的呂宋島陸地，對於台灣直接侵襲的機率相對較低。
「林老師氣象站」表示，93W在進入南海之前，強度應該維持在熱帶性低氣壓；在進入南海之後，強度則有機會再提升為颱風。至於外圍環流是否在其通過菲島陸地前後階段，影響到迎風面的花東地區天氣，仍需取決於路徑偏北的幅度；目前評估，周五、周六這2天影響最大。
此外，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，10月第2周熱帶系統依然活躍，颱風通過台灣附近的訊號依然明確，但仍有不小變動及變數，持續追蹤。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
