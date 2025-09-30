酷熱至中秋節飆38度高溫 吳德榮：觀察2熱帶系統發展

天氣持續晴朗炎熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至下周一中秋節太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，北台灣最高氣溫常達37、38度，中午前後紫外線多在過量級或危險級，要注意防曬、防中暑；北部22至37度、中部24至36度、南部24至37度、東部21至35度。

吳德榮表示，午後局部山區偶有短暫降雨的機率，周五至周日熱帶擾動通過呂宋島、南方水氣增多，花東及恆春半島有局部降雨的機率。

至於颱風消息，吳德榮表示，美國（GFS）系集模式及歐洲（AIFS）模式模擬圖皆顯示，熱帶系統從菲律賓東方海面發展，偏西北西、穿過呂宋島、通過海南島北側、雷州半島一帶，進入廣西、越南北部。歐洲模式在中秋當晚8時的模擬圖顯示，台灣東方遠海則另有一熱帶擾動，但各國模式模擬差異很大，應續觀察。