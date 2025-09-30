陽光行動／嘉市鬧區人行道 有如障礙賽場

嘉義市是南台灣觀光城市，集結林聰明沙鍋魚頭等美食的文化路夜市，更是遊客朝聖之地，但本報記者實地體驗發現，推著娃娃車的遊客要從飯店走到文化夜市，卻是一趟歷險之旅。

「請開啟飛航模式吧。」從兆品酒店門口出發，陪同體驗的雲嘉人本交通展望協會成員蕭宇軒開玩笑說，年輕夫妻推嬰兒車去逛夜市、吃美食，沿途步行「坎坷」的挑戰不少，可能要開啟飛航模式才比較安全。

交通部「道安儀表板」顯示今年一到五月，嘉義市是行人每十萬人死亡最多的縣市。

順著文化路走，兩側沒人行道，沿途紅線上不時有汽機車違停，一些店家擺放盆栽、三角錐，行人和娃娃車被迫與車爭道。在民權路交叉口等紅綠燈，路口轉角沒有防護空間供行人停等，眾人被迫涉險站在馬路上。

右轉民權路則欣見兩側有標線型人行道，雖然一旁車速快、仍不安全，但總比沒有好；只是人行道上還是有停車、變電箱、垃圾子車等障礙物，並不友善。蕭宇軒說，民權路是晚餐及宵夜一級戰區，每晚人潮、車潮多，當年畫標線型人行道曾引起店家反彈。附近住戶說，每晚人行道會自動失效，滿滿的汽機車違停，根本無路可走。

抵達嘉義地標噴水圓環，幾步之遙就到文化路夜市，但回望來時路，推娃娃車的實習女記者陽庭曦感慨，媽媽推娃娃車走在騎樓和馬路上真的既辛苦也危險，「在這種環境生小孩，還是盡量別出門好了。」

協會發起人黃晧芸則指著噴水圓環說，圓環每個路口都有斑馬線，卻沒紅綠燈及行人號誌，全憑駕駛禮讓的公德心。正好有兩名男子想過馬路，他們說，會等車輛完全靜止才敢過，但通常要等很久。

嘉義市政府表示，二○一九年至今，人行道普及率由三成四提升至五成一，二○○九年起推動騎樓整平，已完成約二八七五公尺；但在改善人行道過程面臨民眾反對、占用、管線單位工期延宕等困難。

商品推薦