陽光行動／美培育行道樹 能適應極端天氣

綠蔭扮演步行城市的關鍵角色，從上屆東京奧運馬拉松賽前，主辦單位細心規畫讓賽道沿途的樹蔭最大化，可窺知一二。樹藝專家指出，打造步行城市，台灣在種植、維管行道樹方面還有很大的努力空間。

從本報與成大的街頭實測可以了解，即使烈日當空，有良好的樹蔭就能讓行人從容步行，不排斥走到戶外。樹藝師陳鴻楷說，伴隨樹蔭的步行環境需要數十年養成，但只要開始做、也用對方法，永遠不嫌遲。好比東京奧運前幾年，為了讓馬拉松選手避免熱傷害，主辦單位透過修剪的作為，為沿途行道樹有計畫地加大樹冠，取得樹蔭最大化的成果，一般人行道的概念也一樣。

記者當年實地了解還發現，除了靠樹蔭防曬、降溫，部分賽道還改鋪透氣材質的（涼感）道路鋪面，提高降溫效果。

台北市工務局公園路燈管理處最近實測也發現，天然冷房，日正當中時，走在仁愛路中央的綠島上，在上有綿密的樹冠層、地上有杜鵑等灌木層和地被植物，三層植栽構成的「複層綠化」優勢下，體感溫度比走在附近柏油路面低了攝氏三度，成了消暑的天然冷房。

「都市的綠覆率必須改寫了。」都市林協會理事長黃裕星說，如果人行道能比照仁愛路的複層綠化設計，肯定是宜居城市；過去綠覆率強調綠地面積，因應都市降溫、清淨空氣的需求，把綠蔭最大化也是重要的方向。

陳鴻楷指出，比較新加坡、日本的行道樹，與建物的距離至少都大於六公尺，加上樹穴留設、樹木間距得當，路樹長得挺拔，綠蔭也能提供適當的遮陽效果，在美國波特蘭市，苗木培育甚至有因應極端天氣的培育作法，讓行道樹既沒有「弱株」，也能適應氣候變遷，營造連續性的樹蔭自然水到渠成。

反觀台灣，從國土計畫到都市計畫等上位計畫，都無人理會行道樹的重要性，路樹常因向光性長成Ｌ型，遇颱風、豪雨經常倒塌，遑論掌握行道樹特性及生長曲線，為市民預先勾勒數十年後的林蔭願景。陳鴻楷感慨，卅年前新加坡政府組團來台北取經綠化，卅年後情況完全倒過來了，「因為台灣的制度、規範到現在都不健全」。

商品推薦