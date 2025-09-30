健康你我他／多元生活模式 拒絕失智上門

近兩年開始，我在聊天時常想不起話題中人物的姓名，「叫…」容貌都記得，但就是怎麼也說不出名字，有時隔了幾天，才忽然地想起。各媒體近來針對失智症有諸多報導，從不以為意到嚴正面對，我開始注意自己的生活方式，盡量避免危險因子產生。

閱讀是我一直以來的習慣，但現在增加觀看視頻，「名人書房」、「點燈」、「哈佛人物面對面」、「台大開放課程」…，透過聆聽對談節目，以另一種方式接收資訊，讓自己不受限吸收知識，探索無限可能。

學習是一帖良藥，只要肯用心，就是維持腦力的好方法。寫作將腦袋裡的資訊重組產出一篇言之有物的文章，是我延續閱讀的產物，讓思考不斷線，或許可延緩退化。

園藝則是這些年才培養的新興趣。老闆受贈的蘭花盆景，待花朵都凋謝後，我將配角綠植另外移到小花盆續養，我把她們都當成我的生活好夥伴，澆灌、施肥，細心照顧，讓她們變身為主角。幸好有陽台一隅讓她們安身，偶爾會輪流請她們入室內，美化環境，綠色療癒了我的身心靈。

而走入郊山，徜徉芬多精的世界，通體舒暢，有助放鬆情緒，平衡日常的焦躁。情緒是疾病的源頭，90%的疾病其實可以自癒，關鍵在於你是否懂得善待自己。我讓自己切換在不同的生活模式，接受不同的刺激，期盼失智不要找上我。