陽光行動／南韓智慧陽傘 視溫度自動開合

極端天氣下，如何減輕戶外行人的熱危害？南韓近年推出降溫策略，不只在街角架起大傘為民眾遮陽，甚至為車道瘦身，把釋出的空間拿來種樹，增加樹蔭，努力打造涼適的步行環境。

南韓濟州大學研究團隊六月來台，與台南應用科技大學室內設計系助理教授楊馨茹合作，在台南孔廟等處量測不同遮蔭處的降溫效果，並在現場架設一把大型遮陽傘。

「好天氣時，大家都會躲在那把傘下。」楊馨茹實測數日發現，台南很多街角沒騎樓、沒樹蔭遮陽，行人停等紅綠燈時，除了努力找尋陰影區，也被那把陽傘所吸引。

南韓首爾市街頭的路口，四處可見這類智慧型陽傘，記者日前直擊民眾過馬路等待行人號誌時，遇豔陽高照時都能在傘下暫時避開毒辣的陽光。陽傘能根據溫度與風力自動開合，若風速低於每秒七公尺且逾十分鐘不再測得大風，陽傘就會自動打開，日落後收起。

濟州大學園藝科學系教授朴秀國說，南韓熱浪導致有人因熱衰竭死亡，二○一八年起推出街頭遮陽傘措施，僅夏季才供行人使用。另也祭出增加種樹、人工遮蔭等作法，尤其在首爾等大城，二○○○年起推動「道路瘦身」，將部分雙向道改為單向道，騰出來的道路空間拿來種樹，雖然有影響交通的顧慮，但讓民眾搭乘公共運具更順暢，有助減碳；增加的人行道添加綠意，也讓民眾步行更舒適，有助當地店家做生意。

朴秀國觀察台南市區騎樓不少，是阻絕熱環境的好設計，但是大部分騎樓常被占用，失去原有的功能，走起來反有不舒適感。

濟州大學環工系助理教授李賢晶認為，台灣氣候潮濕，光靠遮陽還不夠，政府應設法強化通風，才可有效改善步行環境的高溫。

