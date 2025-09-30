聽新聞
累、喘、腫是心衰竭3大警訊 別以為體力變差
走沒幾步路就覺得呼吸困難，爬一層樓梯要休息許久，別以為這只是年紀大、體力變差。醫師提醒，「易喘、疲累、下肢水腫」為心臟衰竭的3大警訊，除了生活品質變差，也影響到睡眠，嚴重時，平躺感覺吸不到氣，必須坐著或墊高枕頭才能緩解。
「心臟衰竭如同慢性病，功能慢慢惡化。」林口長庚醫院心臟內科系主任謝宜璋表示，心臟就像身體內的幫浦馬達，將血液泵至全身，當心臟功能受損，無法打出足夠的血液量時，就會呼吸困難、疲倦、腳踝水腫。
謝宜璋指出，心臟衰竭常被誤認為老化，出現「累、喘、腫」時，以為體力變差，但這個可能耽誤黃金就醫時機。心臟衰竭持續惡化與住院，都會使得心臟功能下降，死亡率隨之上升；研究顯示，急性心臟衰竭患者出院一年內死亡率約16%，5年死亡率更達50%。
在治療上，除了針對心臟本身，更需積極管理共病，及早介入，謝宜璋強調，三高、抽菸、肥胖、家族病等4大因素將促使血管老化，造成血管硬化或彈性降低，增加心臟負擔，長期下來恐引發心臟衰竭。
當心臟功能嚴重受損，無法提供身體所需的血液時，就必須考慮進行心臟移植。台大醫院器官勸募暨移植中心主任陳益祥說，「心臟移植需要緣分」，即使有人捐心，不代表能順利移植。近年來，左心室輔助器（LVAD）已成末期心衰竭的重要治療選擇，數據顯示，心臟移植患者10年存活率約5成，而使用左心室輔助器的患者5年存活率可達8成。
陳益祥強調，心衰竭病程變化快，若拖延到反覆住院或藥物需求急遽增加，代表其他器官恐已受損。目前尚未有完全逆轉心臟衰竭的療法，但可藉由藥物或手術方式進行控制，並從運動、飲食、生活習慣著手，降低心臟衰竭的惡化程度，改善症狀。
