累、喘、腫是心衰竭3大警訊 別以為體力變差

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
「易喘、疲累、下肢水腫」為心臟衰竭的3大警訊。圖／AI生成
走沒幾步路就覺得呼吸困難，爬一層樓梯要休息許久，別以為這只是年紀大、體力變差。醫師提醒，「易喘、疲累、下肢水腫」為心臟衰竭的3大警訊，除了生活品質變差，也影響到睡眠，嚴重時，平躺感覺吸不到氣，必須坐著或墊高枕頭才能緩解。

「心臟衰竭如同慢性病，功能慢慢惡化。」林口長庚醫院心臟內科系主任謝宜璋表示，心臟就像身體內的幫浦馬達，將血液泵至全身，當心臟功能受損，無法打出足夠的血液量時，就會呼吸困難、疲倦、腳踝水腫。

謝宜璋指出，心臟衰竭常被誤認為老化，出現「累、喘、腫」時，以為體力變差，但這個可能耽誤黃金就醫時機。心臟衰竭持續惡化與住院，都會使得心臟功能下降，死亡率隨之上升；研究顯示，急性心臟衰竭患者出院一年內死亡率約16%，5年死亡率更達50%。

在治療上，除了針對心臟本身，更需積極管理共病，及早介入，謝宜璋強調，三高、抽菸、肥胖、家族病等4大因素將促使血管老化，造成血管硬化或彈性降低，增加心臟負擔，長期下來恐引發心臟衰竭。

當心臟功能嚴重受損，無法提供身體所需的血液時，就必須考慮進行心臟移植。台大醫院器官勸募暨移植中心主任陳益祥說，「心臟移植需要緣分」，即使有人捐心，不代表能順利移植。近年來，左心室輔助器（LVAD）已成末期心衰竭的重要治療選擇，數據顯示，心臟移植患者10年存活率約5成，而使用左心室輔助器的患者5年存活率可達8成。

陳益祥強調，心衰竭病程變化快，若拖延到反覆住院或藥物需求急遽增加，代表其他器官恐已受損。目前尚未有完全逆轉心臟衰竭的療法，但可藉由藥物或手術方式進行控制，並從運動、飲食、生活習慣著手，降低心臟衰竭的惡化程度，改善症狀。

心衰竭 心臟病 台大醫院 運動 飲食習慣 生活習慣 長庚 睡眠

相關新聞

「鏟子超人」注意！連假後開工高溫36度 這日2地水氣增

明天是教師節連假後的開工日，各地為晴到多雲的天氣，清晨西半部有零星短暫陣雨，午後南部及其他山區須留意短暫雷陣雨，中央氣象...

藥師公會全聯會換帥！黃金舜11月轉這職位...憂藥品關稅影響病患用藥

藥師公會全聯會理事長完成改選，由全聯會秘書長、民眾黨不分區立委林憶君當選，並於11月20日正式上任，而全聯會現任理事長黃...

有蛀牙、牙周病別輕忽 醫警告：恐增胃癌、胰臟癌等5癌症風險

大家都知道吃完東西要清潔牙齒，否則容易產生蛀牙、牙周病等問題，但鮮少人知道嚴重的話可能會致癌。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書發文表示，當出現蛀牙、牙周病時，代表口腔壞菌變多，且可能隨著血液一路「南下」到消化道，增加罹患頭頸癌、食道癌、胃癌、胰臟癌、大腸癌等5種癌症風險。

醫師示警今年抗病毒藥劑抗藥性高 疾管署最新回應「這藥物」高於去年

國內流感疫情進入流行期，衛福部疾管署10月1日開打流感疫苗，同步擴大高風險族群給予抗病毒藥物。但有醫師群組傳出「口服和針...

心臟病年輕化！ 醫師籲高風險者做好4件事 戒菸、運動、控三高是關鍵

心臟病隨時都可能發作，不可不慎。一名42歲小吃店老闆娘，某天突然肚子不舒服，一度痛到冒冷汗，原以為是吃壞東西，導致腸胃不...

10月徵文主題 生活小改變 環保大永續

全球暖化下，氣候變遷正逐漸影響您我生活。節能減碳並不困難，是守護地球的實際行動。您會選擇少開車改搭大眾運輸？還是利用隨手...

