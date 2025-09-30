陽光行動／騎樓逐漸消失 植樹引風成趨勢
騎樓是台灣的建築特色，向來提供遮風避雨的舒適步行空間，但因政策變化，騎樓正逐漸消失。走在北市信義計畫區市府轉運站周邊的忠孝東路，百貨公司林立的區域，人行道是沒有騎樓的無遮簷開放空間；另一側的舊大樓，則是騎樓與人行道兼具的景象，夏天卅七、八度高溫下，上班族小彣說，還是走在騎樓裡涼快。
即使天氣更熱的南台灣，騎樓也在消失中。近年台南推出的新透天厝都以非騎樓設計為主，重劃區的新大樓也幾乎都沒有騎樓。
台南市都發局副局長顏永坤說，近年新重劃區建物都要求退縮五公尺，房子蓋出來沒了騎樓，留出更寬闊空間設置無遮簷人行道、種樹。至於既有住宅區面臨十二至十五公尺道路的新建築，仍規定要設置騎樓。
「騎樓消失主因是產品定位與獎勵政策變化。」台北市都發局都市設計科長謝佩珊表示，早期都更容積獎勵辦法及中央的危老建物重建條例，都給容積鼓勵設無遮簷人行道，因此北市十多年來的建物多數看不到騎樓。她說，北市都發局十年前發現主幹道商業區騎樓紋理斷掉，決定在南京、松江路等騎樓紋理完整的商業區，指定留設騎樓，另也調整都更獎勵項目，把部分騎樓找回來。
「步行環境的都市設計正從硬體遮蔽走向綠化調節。」大高雄不動產開發公會前理事長洪光佐說，騎樓能遮風蔽雨，確有其價值；但隨建築型態改變，替代方案是以植樹取代騎樓。以高雄為例，都發局要求基地退縮超過七公尺者，須種植雙排喬木。
他指出，日本建築師安藤忠雄提倡「種樹引風」，雖然騎樓漸少，但開放空間多種喬木能形成自然通風環境，調節微氣候成效應不亞於傳統騎樓。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言