健康主題館／流感、新冠雙重威脅 「左流右新」疫苗10月1日開打

流感疫情提前爆發，新冠疫情可能在10月中下旬升溫，雙重威脅同時來襲。疾管署數據顯示，類流感就診單周已衝破11.6萬人次，急診比例超標，校園病例更達去年同期的4.6倍。為抵擋流感與新冠病毒雙重威脅，「左流右新」疫苗接種計畫將於10月1日啟動。

雙重防線 副作用不會加倍

台灣感染症醫學會理事長張峰義指出，同時接種流感與新冠疫苗是安全且高效的選擇，副作用「不會因一起打而加倍」，呼籲民眾踴躍接種，及早獲得雙重保護。

衛福部長石崇良宣布，自10月1日起擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件。張峰義解釋，新冠大流行後，流感季節性被打亂，疫情提前與「免疫負債」有關，高風險族群如65歲以上長者、慢性病患者及身體質量指數（BMI）大於30者，感染任一種病毒都可能加重原有疾病，引發心肌梗塞、中風等風險。

張峰義表示，新冠重症死亡風險實際高於流感，但民眾警覺性卻因防疫疲乏降低，因此呼籲家中的年輕人應該多費點心，主動帶長輩去接種疫苗，這是最直接、最有效的保護方式。

針對民眾憂心同時接種兩種疫苗可能加劇副作用，張峰義強調，大量臨床數據顯示安全性無差異，副作用不會因一起打而加倍。常見局部痠痛、疲倦感等症狀，一兩天內多會緩解。

台北市衛生局疾管科長張惠美則補充，台北市累積接種近九百萬劑新冠疫苗，不良事件通報率與流感疫苗相當（每十萬劑約二至三例），台北市亦辦理多場醫事人員教育訓練，以實證資料協助臨床溝通，化解民眾疑慮。

雙北備戰 多管齊下促長者接種

為讓民眾「方便打」，各縣市無不卯足全力宣導。張惠美指出，台北市主打「智慧接種」，透過升級的Web版「社區疫苗接種系統」，以平板讀取健保卡，系統就能即時判讀可接種的疫苗種類，除了免去繁瑣的紙本填寫與排隊時間，亦可以現場一次補足疫苗。

台北市在10至12月，將於456里舉辦近七百場社區設站，地點遍及里辦公室、活動中心、宮廟等長輩熟悉的地點。此外，也推出抽獎活動，接種「左流右新」可獲得兩次抽獎機會，有機會將iPhone17、Apple Watch等好禮帶回家。

新北市則優化「新北市疫苗接種預約系統」，除了運用社群媒體、火車站廣告、便利商店廣播強力宣傳，並與醫師公會合作，提供日夜間及假日接種選擇。新北市衛生局副局長馬景野表示，針對長照機構，新北市更在中央補助外再加碼行政費，目標將長照機構流感覆蓋率達八成五；新冠疫苗覆蓋率達六成五。

馬景野指出，對於長者接種意願偏低，今年更將深入銀髮俱樂部、共餐據點宣傳，推出「接種流感尬新冠 新北長者好禮抽」抽獎活動，提升長者接種意願。

專家與政府單位齊聲提醒，面對流感和新冠病毒的雙重威脅，不能再抱持僥倖心態。尤其新冠疫情可能在10月中下旬升溫，更凸顯疫苗保護的重要性。流感疫苗保護力約半年，且病毒不斷變異，每年按時接種是維持保護力的不二法門。