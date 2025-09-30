聽新聞
0:00 / 0:00

中投迎國慶盛會 南投茶博先暖場

聯合報／ 記者賴香珊余采瀅／連線報導
南投世界茶業博覽會去年狂吸97萬人次，今年10月4日登場，祭出三大接駁路線，圖為2024茶博會場。本報資料照片
南投世界茶業博覽會去年狂吸97萬人次，今年10月4日登場，祭出三大接駁路線，圖為2024茶博會場。本報資料照片

暌違8年，雙十國慶晚會重返台中，焰火主場則落腳南投，兩地活動連動；另有南投世界茶業博覽會10月4日起暖身，預料中部將湧進百萬觀光人潮。

南投縣府指出，今年南投世界茶業博覽會10月4日至12日登場，延續去年97萬人次、3億元產值的佳績，主題為「舌來韻轉」，規畫千人茶會、千人擂茶、馬拉桑野餐、一心二夜演唱會等活動，並新增「茶山」與「六步製茶」互動遊戲場，邀大小朋友邊玩邊學製茶。會場更首度加入石虎、白面鼯鼠等吉祥物帶路。

受中興會堂整修影響，今年展館位置調整，展區自中興新村大操場延伸至兒童公園周邊，35個展館、300餘攤位重新分布，建議民眾下載地圖以利參觀。活動期間縣府提供3大免費接駁線路，每30分鐘一班，並於大型活動彈性加密班次。

國慶焰火將於10月10日晚間施放，活動當日自中午12點起即開始進行周邊道路管制，縣府也規畫6條路線接駁服務，民眾可從茶博會場搭接駁車前往焰火觀賞主場地，也可將車輛停放於南投、草屯及名間等三大接駁站利用國慶接駁車服務前往。

台中市府則配合國慶連假，自10月1日至31日推出「台中Go」交通套票，24、48、72小時不限次數搭乘捷運與市區公車，優惠票價180至380元。交通局並與餐飲、旅宿業者合作，提供餐飲折扣及抽獎活動，讓民眾能以一票暢遊台中，串連國慶晚會與周邊景點。

國慶3天連假，台中不僅有國慶晚會，更有熱血搖滾的音樂盛典。縣市政府提醒，連假期間人潮車潮龐大，民眾可多加利用接駁與套票服務，避免塞車之苦，輕鬆享受茶香、音樂與焰火盛宴。

延伸閱讀

南投專勤隊長獨攀八仙山猝死 同僚曝是好長官、移民署將辦理撫卹

南投福興溫泉區遊憩升級 明年不必再頂烈日泡腳

茶友注意！南投茶博本周登場 今年遭遇1狀況展館大風吹

台中國慶推交通暢遊套票 不限次數搭捷運、公車最低只要180元

相關新聞

「鏟子超人」注意！連假後開工高溫36度 這日2地水氣增

明天是教師節連假後的開工日，各地為晴到多雲的天氣，清晨西半部有零星短暫陣雨，午後南部及其他山區須留意短暫雷陣雨，中央氣象...

藥師公會全聯會換帥！黃金舜11月轉這職位...憂藥品關稅影響病患用藥

藥師公會全聯會理事長完成改選，由全聯會秘書長、民眾黨不分區立委林憶君當選，並於11月20日正式上任，而全聯會現任理事長黃...

有蛀牙、牙周病別輕忽 醫警告：恐增胃癌、胰臟癌等5癌症風險

大家都知道吃完東西要清潔牙齒，否則容易產生蛀牙、牙周病等問題，但鮮少人知道嚴重的話可能會致癌。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書發文表示，當出現蛀牙、牙周病時，代表口腔壞菌變多，且可能隨著血液一路「南下」到消化道，增加罹患頭頸癌、食道癌、胃癌、胰臟癌、大腸癌等5種癌症風險。

醫師示警今年抗病毒藥劑抗藥性高 疾管署最新回應「這藥物」高於去年

國內流感疫情進入流行期，衛福部疾管署10月1日開打流感疫苗，同步擴大高風險族群給予抗病毒藥物。但有醫師群組傳出「口服和針...

心臟病年輕化！ 醫師籲高風險者做好4件事 戒菸、運動、控三高是關鍵

心臟病隨時都可能發作，不可不慎。一名42歲小吃店老闆娘，某天突然肚子不舒服，一度痛到冒冷汗，原以為是吃壞東西，導致腸胃不...

10月徵文主題 生活小改變 環保大永續

全球暖化下，氣候變遷正逐漸影響您我生活。節能減碳並不困難，是守護地球的實際行動。您會選擇少開車改搭大眾運輸？還是利用隨手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。