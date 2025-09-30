秋節公益禮盒 3成滯銷

中秋將至，社福團體公益禮盒仍滯銷。屏東伯大尼之家照顧百餘名憨兒疑受花蓮善款排擠影響，尚有3成禮盒未售出，高雄23家身障團體獲市府「礙優網」輔導，整體銷售達標，但喜憨兒協會坦言門市買氣不如往年，高雄三山脊損重建協會、雲林小天使協會訂單都較去年減約2、3成。

距中秋節僅剩一周，南部不少社福團體販售的公益禮盒仍有2、3成待售。屏東伯大尼之家每年的鳳梨酥禮盒由憨兒們製作，但今年仍有3成滯銷。實務總督導李韻珊說，今年備料1700盒，訂單卻減少，如今約500盒沒訂單，可能較多的善款流向花蓮災區，若大眾仍有餘力，希望為憨兒們點亮希望。

高雄23家身障團體參與市府中秋禮盒推廣，整體較去年同期多賣近4700盒，市府輔導的「礙優網」電商平台銷售率也達高標，但喜憨兒基金會至9月26日仍有2成滯銷，基金會說，近期受風災影響，門市銷售不如往年。

高市三山脊損重建協會今年訂單則較往年少3成，年營收砍半，總幹事楊德明指業績多靠舊客戶支撐，過去總統府訂量占協會全年訂單5分之1，今年卻未續訂。高市社會局表示，個別團體銷售若不如預期，市府將媒合認購，降低庫存壓力。

雲嘉地區社團秋節禮盒訂單也不比去年，若竹兒教育基金董事長林朋輝說，銷量比去年少約2成，早年民雄工業區不少廠家是主要買家，今年屈指可數。嘉縣精神康扶之友協會經營的「小太陽烘焙坊」主打土鳳梨酥、果漾酥及紅豆蛋黃酥，訂單相對冷清。總幹事陳素綢表示，除經濟不景氣，可能許多愛心資源優先投入災區，今年訂購明顯減少。

雲林縣小天使發展協會理事長林甘推說，今年訂單縮減，應是景氣不佳讓許多企業、工廠下單縮手。