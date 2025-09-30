聽新聞
0:00 / 0:00

公館圓環拆除提前通車 今迎考驗

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
公館圓環改為正交路口，昨提前完工通車，今天是通車後第一個上班日，北市府審慎應變。記者曾原信／攝影
公館圓環改為正交路口，昨提前完工通車，今天是通車後第一個上班日，北市府審慎應變。記者曾原信／攝影

公館圓環拆除及地下道填平後通車，施工單位昨趕製標線。記者曾原信／攝影
公館圓環拆除及地下道填平後通車，施工單位昨趕製標線。記者曾原信／攝影
北市公館圓環改為正交路口昨天提前完工通車，終結57年圓環路型，許多用路人說，改正交後減少汽機車交織。另外，過去羅斯福、基隆路左轉機車都要停等幾次紅綠燈，現除下福和橋需兩段左轉，其餘皆可直接左轉。

今天是通車後第一個上班日，北市府審慎應變，副市長李四川昨赴現場勘查後直言，首個上班日車流是關鍵。羅斯福、基隆路口改為正交路口，王姓機車騎士說，改為正交可能需要花點時間重新適應路型，會注意車速。

公館圓環拆除本月13日開拆，估工期需65天，昨提前完工測試，今將遇第一個上班日考驗。李四川、交通局長謝銘鴻、工務局長黃一平等人昨視察車流動線。

記者實地觀察，昨上午8時，羅斯福路往新店方向車流少，基隆路往公館、永和車流稍多，拆除圓環後，四岔路口整體行車視野增加，與以往圓環汽機車交織情形有所改善。

李四川說，今天上班車流會加大，持續觀察往新店方向的機車是否還是習慣到待轉區，也會宣導可以直行。下福和橋的公車專用道，昨繪製完成讓車流分流。

謝銘鴻表示，除下福和橋往公館、羅斯福路方向的機車需待轉，其餘皆可左轉，但在公館羅斯福路往基隆路方向也會繪製機車待轉區，預留給不敢直接左轉的機車族，不會影響路況。

謝銘鴻表示，昨晚先將四岔路口的人行道繪製綠色鋪面，並觀察路型、車流行駛的曲度，若沒問題，會在兩周後設置實體人行道。

交通局指出，圓環改正交路口後，羅斯福往新店方向有1線公車專用道、4線汽機車道；對向新店往公館同樣有1個公車專用道、汽機車左右轉2線車道及直行2線車道。福和橋下受墩柱影響，建議駕駛人在橋上先分流，下橋後會有2線直行信義區、1線公車專用道及2線汽車車道往公館羅斯福路，機車則要兩段式左轉。

至於羅斯福路四段119巷，因廢除圓環後調整路型。里長李淳琳說，過去居民走70年的119巷現在不能自由進出，可能會有些不習慣，也希望會開到巷弄裡的台大癌醫接駁車能調整路線。

北市 公館圓環 李四川 騎士

延伸閱讀

她開車在單一行向圓環未打方向燈遭檢舉 提告稱：警局宣導不用打

公館圓環正交路口通車第一視角曝 李四川坐鎮：明天是關鍵

公館圓環提前完工！四岔正交路口今通車 上班日恐迎真正考驗

公館圓環正交路口9月29日通車！交通局詳解汽機車如何走

相關新聞

「鏟子超人」注意！連假後開工高溫36度 這日2地水氣增

明天是教師節連假後的開工日，各地為晴到多雲的天氣，清晨西半部有零星短暫陣雨，午後南部及其他山區須留意短暫雷陣雨，中央氣象...

藥師公會全聯會換帥！黃金舜11月轉這職位...憂藥品關稅影響病患用藥

藥師公會全聯會理事長完成改選，由全聯會秘書長、民眾黨不分區立委林憶君當選，並於11月20日正式上任，而全聯會現任理事長黃...

有蛀牙、牙周病別輕忽 醫警告：恐增胃癌、胰臟癌等5癌症風險

大家都知道吃完東西要清潔牙齒，否則容易產生蛀牙、牙周病等問題，但鮮少人知道嚴重的話可能會致癌。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書發文表示，當出現蛀牙、牙周病時，代表口腔壞菌變多，且可能隨著血液一路「南下」到消化道，增加罹患頭頸癌、食道癌、胃癌、胰臟癌、大腸癌等5種癌症風險。

醫師示警今年抗病毒藥劑抗藥性高 疾管署最新回應「這藥物」高於去年

國內流感疫情進入流行期，衛福部疾管署10月1日開打流感疫苗，同步擴大高風險族群給予抗病毒藥物。但有醫師群組傳出「口服和針...

心臟病年輕化！ 醫師籲高風險者做好4件事 戒菸、運動、控三高是關鍵

心臟病隨時都可能發作，不可不慎。一名42歲小吃店老闆娘，某天突然肚子不舒服，一度痛到冒冷汗，原以為是吃壞東西，導致腸胃不...

10月徵文主題 生活小改變 環保大永續

全球暖化下，氣候變遷正逐漸影響您我生活。節能減碳並不困難，是守護地球的實際行動。您會選擇少開車改搭大眾運輸？還是利用隨手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。