「胡思亂想」創圖像書法 90歲林茂生首次個展

聯合報／ 記者王慧瑛／新北報導
前警政廳副廳長林茂生退休後醉心於書法創作，近期舉辦個展，展現獨特風格。記者王慧瑛／攝影
前警政廳副廳長林茂生退休後醉心於書法創作，近期舉辦個展，展現獨特風格。記者王慧瑛／攝影

前警政廳副廳長林茂生退休後醉心於書法創作，近期以90歲高齡在新北市藝文中心辦個展，發表50幅作品。他說，這是生平第一場個展，也可能是最後一場，格外珍惜。

9月24日開展第一天，林茂生昔日長官、警政署前署長姚高橋一早就到展覽廳力挺，展現深厚情誼。林茂生笑說，每一件作品都是退休後「胡思亂想」迸出的靈感，生成出新的藝術語彙。

林茂生是彰化和美人，曾任板橋分局長、基隆市警局副局長、新竹縣警察局長。林茂生育有3個兒子，現與妻子、長子同住板橋，寫書法成為生活重心，陶冶心性，也抒發內心想法。他說，有時靈感一來，半夜關在書房創作，樂在其中。

林自稱是「落跑學生」，曾拜師學書法，沒幾個月就放棄，開啟自學之路。他以「圖像書法」開啟文字與圖像的對話，在筆墨層疊與線條節奏間，享受探索文字的樂趣。

林茂生去年出版「天長地久」畫冊，被推薦到藝文中心辦展。對於人生首次個展，他謙虛地說，「寫什麼我不懂，希望你懂。想什麼我不敢，你說什麼就是什麼。要什麼我沒有，但給你我所有。」｣

孫子林育錚說，爺爺生活相當自律，最大興趣是閱報、寫書法、打保齡球，身體硬朗，看到爺爺潛心創作相當佩服，在玩書法文字過程中，展現人生智慧、幽默感，這些作品也將成為傳家之寶。

林茂生「字外之象」創作個展將持續到10月12日，地點在新北市藝文中心第三展覽廳。

