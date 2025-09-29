藥師公會全聯會換帥！黃金舜11月轉這職位...憂藥品關稅影響病患用藥

藥師公會全聯會理事長完成改選，由全聯會秘書長、民眾黨不分區立委林憶君當選，並於11月20日正式上任，而全聯會現任理事長黃金舜將轉任榮譽理事長，繼續給予指導。黃金舜說，新任理事長上任後，將推動醫療院所逐步釋出慢性處方箋至社區藥局，完成醫藥分業；並讓醫院降低依賴藥價差，讓其藥品費用回歸至醫師診察費等給付，提升醫事人員待遇。

黃金舜說，他擔任二屆、共6年全聯會理事長期間，新任理事長林憶君都是擔任秘書長，對全聯會事務運作十分熟悉；新冠疫情時，全聯會負責口罩、快篩實名制等，林憶君也參與其中。他說，林憶君為現任民眾黨不分區立委，擁有政治資源，應可繼續完成全聯會推動事務。

黃金舜表示，全聯會將持續要求衛福部，應讓醫療院所逐步釋出慢性處方箋到社區藥局，完成醫藥分業；其次，依健保統計，健保總額中藥品支出費用約2500多億元，在目前給付制度下，醫院多尋求藥價差，維持醫院營運，全聯會預估藥價差金額約有700至800億元，全聯會盼藥價差逐年正常化，以提升醫師診察費等，降低醫院依賴藥價差的情形。

另，依「健保法」規定，健保不給付指示用藥，但目前每年仍約有10多億元的指示用藥藥費由健保給付，全聯會將持續呼籲，健保不應給付指示用藥，讓民眾了解藥品不是無止盡的由政府埋單。

美國總統川普藥品關稅政策，將於10月1日上路。黃金舜說，川普最大的想法，就是製藥業回歸美國本土，但美國環保意識、工資高等因素，將造成製藥成本增加，台灣接下來將面臨缺藥、藥品漲價等，這是政府必須面對的問題。

衛福部長石崇良指出，政府將編列200億元因應藥品漲價。黃金舜認為，國內使用美國專利藥品有214項，其中，75項是不可取代藥品，一旦藥品漲價太多，200億元根本無法因應，病友叫苦連天，更何況如果買不到藥品時，又要如何因應？另，對於藥品輸美的藥廠如何生存，也是一大考驗，政府都應加以協助，建議政府應做好超前部署，確保民眾用藥權益，千萬不要等問題發生後，大家又亂成一團，現在就要動起來，積極因應。