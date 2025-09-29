醫師示警今年抗病毒藥劑抗藥性高 疾管署最新回應「這藥物」高於去年

國內流感疫情進入流行期，衛福部疾管署10月1日開打流感疫苗，同步擴大高風險族群給予抗病毒藥物。但有醫師群組傳出「口服和針劑型流感抗病毒藥物，出現抗藥性比例升高，造成療效下降」。疾管署發言人曾淑慧說，檢測發現，今年A型H1N1病毒株對口服和針劑型流感抗病毒藥物的抗藥性突變占比達6.5%，確實高於去年3.2%，呼籲醫師謹慎用藥，低風險族群不應使用抗病毒藥物。

曾淑慧說，依疾管署監測資料顯示，今年流感季累計檢驗A型H1N1病毒株，約6.5%對口服抗病毒藥物克流感或易剋冒成分(oseltamivir)，以及注射抗病毒藥物瑞貝塔（Peramivir）具抗藥性相關突變，高於去年底統計3.2%；而A型H3N2和B型流感病毒株今年則均未驗出藥物抗藥性。

另，無論A型H1N1、A型H3N2或B型流感，針對口服型自費用藥紓伏效錠(Baloxavir)抗病毒藥物今年均未驗出抗藥性相關突變。

曾淑慧評估，目前抗病毒藥劑抗藥性比率仍低，且限於A型H1N1，對民眾影響較小，而國內9月進入流感流行期後，社區流行的流感病毒，近期已轉為未檢出抗藥性的A型H3N2病毒株占多數，近四周占51.3%，高於A型H1N1的43.4%，A型H1N1占比持續下降。

不過，醫師於臨床發現，有名幼童前後感染不同型別的A型流感。曾淑慧說，目前疫情已進入流行期，且流行病毒株正在轉變，「這是有可能的」，建議民眾應盡速接種疫苗，至於花蓮光復鄉已於今天起開打疫苗。

曾淑慧表示，今年10月1日起公費流感抗病毒藥劑，除原來全年適用的高風險族群外，將擴大至特定高傳播族群，凡出現類流感症狀，經醫師評估後，無需快篩即可使用，且公費流感疫苗也將於同日開打，流行病毒也已轉為A型H3N2為主，前述部分A型H1N1病毒株抗藥性，對整體對臨床治療及疫情控制影響有限，疾管署將持續密切監測病毒株流行及抗藥性情形，滾動調整相關防治策略。

「任何一款藥物都會有抗藥性的問題，包括抗生素、抗病毒藥劑等。」曾淑慧說，為降低抗病毒針劑的抗藥性，呼籲醫師應謹慎用藥，對輕症、低風險族群者感染後都會自行痊癒，不需使用抗病毒藥劑。疾管署最新公布的高風險族群，也取消往年都會納入的「且家人/同事/同班同學有類流感發病者」族群，就是希望能將藥劑真正用在高風險族群。

「流感患者使用抗病毒針劑，若出現抗藥性時，醫師將依臨床診斷，給予其他未產生抗藥性的藥劑治療，不影響患者就醫權益。」曾淑慧說，若要避免使用抗病毒藥劑出線抗藥性，最好的方式就是接種流感疫苗、戴口罩，避免進出人潮擁擠場所，以防感染病毒。

雖然，今年2月因藝人大Ｓ罹患流感病逝，引發疫苗「狂打潮」，但疫苗保護力經過半年幾乎都已衰退，且今年疫苗H3N2病毒株，已從泰國株修正為克羅埃西亞株，與去年的病毒株不同，應盡速接種疫苗。曾淑慧提醒，民眾勿輕忽流感嚴重性，務必做好呼吸道衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀，宜戴口罩及早就醫、生病在家休息等措施。