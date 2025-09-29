心臟病年輕化！ 醫師籲高風險者做好4件事 戒菸、運動、控三高是關鍵

心臟病隨時都可能發作，不可不慎。一名42歲小吃店老闆娘，某天突然肚子不舒服，一度痛到冒冷汗，原以為是吃壞東西，導致腸胃不適，起初不以為意，沒想到二、三天後，疼痛沒有緩解，還愈來愈痛，最後竟休克昏厥，被送往醫院救治，檢查確診為心肌梗塞，且心肌嚴重壞死，最後不幸病逝。心臟基金會董事長林俊立說，心肌梗塞已有年輕化趨勢，需特別注意吸菸、高膽固醇等危險因子。

根據世界衛生組織（WHO）統計，心血管疾病高居全球死亡原因第一名，每年奪走約2050萬條性命。在台灣，衛福部民國113年死因統計，心血管疾病共奪走2萬3276人生命，位居國人十大死因第二位，威脅不容忽視。

林俊立說，心肌梗塞發生率上，40至60歲男性患者，於最近5、6年有上升趨勢，臨床上也有40歲多歲，身體健康、無三高及慢性病史的男性，卻發生心肌梗塞猝死的案例，其中，「抽菸」是共同的危險因子。

心臟基金會執行長李貽恒說，吸菸者將增加心肌梗塞、心絞痛等心臟病風險，高出沒有吸菸者的2至4倍，但只要戒菸就能改善血壓跟血管功能。研究顯示，戒菸1年後，心臟病發生風險減少一半，如果持續戒菸近10年，發生風險就回到與無吸菸者一樣。另，戒菸5年後，中風機率也降低至與無吸菸者無異。

林俊立提醒，若有三高或心臟病家族史的民眾，做好這四件事，第一，養成規律運動的習慣；第二，定期檢測血壓、血脂與血糖；第三，善用行動裝置監測心律；最後，最重要的是盡快戒菸，遠離心血管疾病引起的死亡威脅。

李貽恒強調，規律運動可以減少3成心臟血管疾病風險，同時可以降血壓、改善血糖、減少血脂、增加高密度膽固醇（好的膽固醇）。「規律運動」是每周累積至少150分鐘以上的中等強度有氧運動，無論快走、游泳、騎單車、健行，不一定要做強度很高的激烈運動，就算散步也可以，且不限每次運動時間，只要每周累積超過150分鐘，最重要的是要能持之以恆，養成固定運動習慣。

而三高、慢性病、家族病史及抽煙習慣者，為好發心血管疾病高危險群，建議每日量測血壓，一旦血壓超過130/80 mmHg，就應盡快就醫接受治療。至於，穿戴裝置能診斷心律不整，但準確度沒有醫院心電圖等正規醫療檢查來得高，但可視為提醒工具，如裝置發出警訊，建議完整記錄下來，再去醫院尋求專業醫師診治。

今年是世界心臟聯盟發起世界心臟日第25周年，心臟基金會在推廣心臟健康上，首次與消防局合作，齊心呼籲全民共同學習CPR急救技能。林俊立強調，心肌梗塞發生後的5分鐘非常關鍵，只要透過CPR+AED搶救，就有超過4成的機率可以把人從鬼門關前搶救回來，但假如都沒有人做CPR的話，被救活機率就只剩下不到2％，即使病人順利存活，也容易因腦部缺氧受損而成為植物人，需要長期照護。

林俊立提醒，只要有人倒下，摸不到心跳脈搏、且呼叫都沒有反應時，就應立即為對方做CPR，心臟按摩時胸腔壓迫次數必須達到每分鐘100下以上，且需持續壓至救護車抵達現場接手。台灣救護系統很強，台北市、新北市救護車平均7分鐘就會抵達現場，可以馬上為患者做緊急插管處置。

李貽恒說，預防心臟病需從日常做起，定期檢測血壓、血脂與血糖，及早發現異常；規律運動，強化心肺功能；善用行動裝置監測，提前掌握心律異常徵兆。同時，提升急救意識、熟悉CPR與AED，更能在危急時刻把握黃金救援時間，全面守護自己與家人的心跳。

此外，只要年滿30歲國人，即可接受政府提供的免費健康檢查，包括膽固醇、血壓、血糖檢測，透過免費成人健檢，可幫助民眾了解自身健康狀況，並揪出潛藏患者，加以診治，避免心腦血管疾病釀成悲劇。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康