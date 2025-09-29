有蛀牙、牙周病別輕忽 醫警告：恐增胃癌、胰臟癌等5癌症風險

大家都知道吃完東西要清潔牙齒，否則容易產生蛀牙、牙周病等問題，但鮮少人知道嚴重的話可能會致癌。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書發文表示，當出現蛀牙、牙周病時，代表口腔壞菌變多，且可能隨著血液一路「南下」到消化道，增加罹患頭頸癌、食道癌、胃癌、胰臟癌、大腸癌等5種癌症風險。

黃軒表示，口腔裡住著超過700種微生物，就像一座「細菌大城市」，在健康狀態下，好菌與壞菌互相制衡，但一旦牙周病、蛀牙或慢性發炎冒出頭，這座城市就會失衡，「當口腔菌群『暴動』，不只毀掉牙齒，還會把火燒到全身，為癌症和慢性病鋪路」。

他說牙周致病菌（Porphyromonas gingivalis）原本是牙周炎的「元兇」，但卻可以在頭頸癌患者體內發現蹤跡，也因此頭頸癌（特別是口腔鱗狀細胞癌，OSCC）成為最早被證實與口腔細菌相關的癌症。黃軒表示，口腔細菌不會乖乖待在牙齒和牙齦旁邊，它們有能力一路「南下」到消化道。據國外研究顯示，食道癌、胃癌、大腸癌的腫瘤組織都可以發現來自口腔的細菌，除了造成慢性發炎，還會影響T細胞，幫腫瘤細胞戴上「隱形斗篷」。

不僅如此，口腔細菌還與胰臟癌有致命連結。黃軒指出，據美國長期研究顯示，有嚴重牙周病的人，未來得到胰臟癌的風險顯著增加，原因在於壞菌能隨血液跑到胰臟，並製造亞硝胺等致癌物，加速癌變，而且慢性牙周炎會引發全身性發炎，惡化腫瘤微環境，「換句話說，牙周病不只是壞在牙齦，它還可能是癌症的幕後推手」。

黃軒認為只要做好口腔衛生就能防癌，他也教大家4招口腔保健方法：

1.刷牙+牙線：最強防火牆 每天刷牙至少兩次，尤其是睡前。 牙線清掉壞菌的「藏兵洞」，比牙刷更關鍵。 2.定期看牙醫：提早拆彈 每半年檢查一次，牙周病初期幾乎沒症狀，容易被忽略。 牙醫能及早發現危險信號，避免壞菌坐大。 3.飲食調整：餵養好菌，餓死壞菌 減少高糖、加工食物，多吃蔬果與抗氧化物。 多喝水，少含糖飲料，幫口腔降溫。 4.戒菸限酒：別給壞菌加油 菸酒直接傷口腔，也助長壞菌勢力。 研究證實：菸酒+牙周病=頭頸癌風險倍增。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：抽菸，有礙健康