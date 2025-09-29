快訊

「鏟子超人」登南韓三大媒體 韓網盛讚台灣公民意識卻拋2疑問

中職／悍將史詩級越獄！陳仕朋首局掉6分奪勝史上第一人

聽新聞
0:00 / 0:00

有蛀牙、牙周病別輕忽 醫警告：恐增胃癌、胰臟癌等5癌症風險

聯合新聞網／ 綜合報導
黃軒醫師警告，有蛀牙、牙周病更要維持口腔衛生，以免壞菌變多，增加罹患癌症機率。 示意圖／ingimage
黃軒醫師警告，有蛀牙、牙周病更要維持口腔衛生，以免壞菌變多，增加罹患癌症機率。 示意圖／ingimage

大家都知道吃完東西要清潔牙齒，否則容易產生蛀牙牙周病等問題，但鮮少人知道嚴重的話可能會致癌。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書發文表示，當出現蛀牙、牙周病時，代表口腔壞菌變多，且可能隨著血液一路「南下」到消化道，增加罹患頭頸癌、食道癌胃癌胰臟癌大腸癌等5種癌症風險。

黃軒表示，口腔裡住著超過700種微生物，就像一座「細菌大城市」，在健康狀態下，好菌與壞菌互相制衡，但一旦牙周病、蛀牙或慢性發炎冒出頭，這座城市就會失衡，「當口腔菌群『暴動』，不只毀掉牙齒，還會把火燒到全身，為癌症和慢性病鋪路」。

他說牙周致病菌（Porphyromonas gingivalis）原本是牙周炎的「元兇」，但卻可以在頭頸癌患者體內發現蹤跡，也因此頭頸癌（特別是口腔鱗狀細胞癌，OSCC）成為最早被證實與口腔細菌相關的癌症。黃軒表示，口腔細菌不會乖乖待在牙齒和牙齦旁邊，它們有能力一路「南下」到消化道。據國外研究顯示，食道癌、胃癌、大腸癌的腫瘤組織都可以發現來自口腔的細菌，除了造成慢性發炎，還會影響T細胞，幫腫瘤細胞戴上「隱形斗篷」。

不僅如此，口腔細菌還與胰臟癌有致命連結。黃軒指出，據美國長期研究顯示，有嚴重牙周病的人，未來得到胰臟癌的風險顯著增加，原因在於壞菌能隨血液跑到胰臟，並製造亞硝胺等致癌物，加速癌變，而且慢性牙周炎會引發全身性發炎，惡化腫瘤微環境，「換句話說，牙周病不只是壞在牙齦，它還可能是癌症的幕後推手」。

黃軒認為只要做好口腔衛生就能防癌，他也教大家4招口腔保健方法：

1.刷牙+牙線：最強防火牆

每天刷牙至少兩次，尤其是睡前。

牙線清掉壞菌的「藏兵洞」，比牙刷更關鍵。

2.定期看牙醫：提早拆彈

每半年檢查一次，牙周病初期幾乎沒症狀，容易被忽略。

牙醫能及早發現危險信號，避免壞菌坐大。

3.飲食調整：餵養好菌，餓死壞菌

減少高糖、加工食物，多吃蔬果與抗氧化物。

多喝水，少含糖飲料，幫口腔降溫。

4.戒菸限酒：別給壞菌加油

菸酒直接傷口腔，也助長壞菌勢力。

研究證實：菸酒+牙周病=頭頸癌風險倍增。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

蛀牙 牙周病 癌症 胃癌 食道癌 大腸癌 胰臟癌

延伸閱讀

茄子、炸豆皮恐比炸雞更油？ 醫曝「素食」高膽固醇五大陷阱一次看

最新研究發現刷牙習慣不好 罹患這項癌症風險增3倍

飯店毛巾用過該放哪？日本連鎖飯店建議放「2地方」，亂丟易發黴！

早上起床嘴巴一層「白膜」 醫曝四大成因：刷牙太猛或太久

相關新聞

「鏟子超人」注意！連假後開工高溫36度 這日2地水氣增

明天是教師節連假後的開工日，各地為晴到多雲的天氣，清晨西半部有零星短暫陣雨，午後南部及其他山區須留意短暫雷陣雨，中央氣象...

藥師公會全聯會換帥！黃金舜11月轉這職位...憂藥品關稅影響病患用藥

藥師公會全聯會理事長完成改選，由全聯會秘書長、民眾黨不分區立委林憶君當選，並於11月20日正式上任，而全聯會現任理事長黃...

有蛀牙、牙周病別輕忽 醫警告：恐增胃癌、胰臟癌等5癌症風險

大家都知道吃完東西要清潔牙齒，否則容易產生蛀牙、牙周病等問題，但鮮少人知道嚴重的話可能會致癌。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書發文表示，當出現蛀牙、牙周病時，代表口腔壞菌變多，且可能隨著血液一路「南下」到消化道，增加罹患頭頸癌、食道癌、胃癌、胰臟癌、大腸癌等5種癌症風險。

醫師示警今年抗病毒藥劑抗藥性高 疾管署最新回應「這藥物」高於去年

國內流感疫情進入流行期，衛福部疾管署10月1日開打流感疫苗，同步擴大高風險族群給予抗病毒藥物。但有醫師群組傳出「口服和針...

心臟病年輕化！ 醫師籲高風險者做好4件事 戒菸、運動、控三高是關鍵

心臟病隨時都可能發作，不可不慎。一名42歲小吃店老闆娘，某天突然肚子不舒服，一度痛到冒冷汗，原以為是吃壞東西，導致腸胃不...

教師節連假收假日多起追撞事故 用路人留意4地雷壅塞道路

今天是教師節連假收假日，下午國道主要壅塞路段包括國1北向頭份至湖口；國3北向高原至大溪；國5北向宜蘭至坪林；國6西向東草...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。