「鏟子超人」注意！連假後開工高溫36度 這日2地水氣增

明天是教師節連假後的開工日，各地為晴到多雲的天氣，清晨西半部有零星短暫陣雨，午後南部及其他山區須留意短暫雷陣雨，中央氣象署預報員張竣堯表示，周五、周六受南方雲系影響，花東、恆春半島有短暫雷陣雨，另中秋連假後，菲律賓東方海面也不排除有熱帶擾動發展。

張竣堯說，目前菲律賓東方海面至南海仍為大低壓區，有熱帶擾動發展機率，但台灣未來1周受太平洋高壓影響，熱帶擾動直接影響台灣機率不高，周五、周六受南方雲系影響，低壓將為台灣帶來水氣，但這些水氣也是間接影響台灣。

中秋連假後則要留意熱帶擾動發展，不排除影響台灣，增強為熱帶性低氣壓甚至颱風，但目前路徑及強度不確定性大，需持續觀察。

張竣堯提及，一般颱風季主要在7至9月，但依照過去經驗來看，10至11月也都還有颱風生成機會，像是去年10月就有颱風影響台灣。目前評估中秋連假期間，天氣仍穩定，民眾可以好好賞月、烤肉。

針對未來1周天氣，張竣堯指出，明天至周四（9月30日至10月2日）各地晴到多雲，午後南部、其他山區有短暫雷陣雨，中南部山區有局部大雨，明天清晨由於海陸風幅合，西半部有零星短暫陣雨。

周五、周六（10月3日、4日）受到南方雲系影響，花東、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為晴到多雲，午後南部、其他山區有局部短暫雷陣雨；由於目前花蓮光復鄉災民的家園需要重整，也有很多鏟子超人前往救災，降雨情況受到關注，張竣堯則說，花東雨量不會太多。

周日至下周一（10月5日、6日）水氣減少，各地為多雲到晴的好天氣，但恆春半島仍有局部短暫降雨，午後中南部、其他山區有局部短暫陣雨。

溫度部分，張竣堯表示，未來1周高溫顯著，各地普遍31至34度，大台北、中南部近山區高溫上看35、36度，預計到10月上旬仍感受炎熱。