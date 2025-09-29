克林姆真跡12月登台 史博館展出維也納美景宮典藏

國立歷史博物館迎接建館70週年，12月將與奧地利維也納美景宮合作，推出以花卉藝術為主題展覽，集結60幅畫作來台，其中將包含奧地利著名畫家克林姆的真跡。

「綻放 維也納美景宮百年花繪名作展—從瓦爾德米勒到克林姆」展由維也納美景宮（Belvedere,Wien）主辦，並與史博館及時藝多媒體合作。

史博館向中央社記者分享，預計將展出夏勒蒙（Hugo Charlemont）的「魯道夫皇子半身像與花卉靜物」、瓦爾德米勒（Ferdinand Georg Waldmüller）的「窮人的祝福」等。

維也納美景宮是奧地利具代表性的國家級美術館，館藏跨越800年，擁有克林姆（Gustav Klimt）、席勒、莫塞爾等藝術家作品，此次展覽是美景宮原作首度來台，也預計於展場打造「克林姆花園」沉浸式藝術空間，邀請觀眾親身走入19世紀畫家筆下的花園。

展覽將橫跨200年間的歐洲藝術時期，從巴洛克、浪漫主義、印象派等風格，一路邁向現代主義的探索，也讓觀眾一覽維也納的繁花盛景。

此次作為展覽主視覺的德雷克斯勒（Johann BaptistDrechsler）作品「大型花卉靜物與鳥」，將人工栽培的花卉融合自然景觀，營造充滿生機的場景，完成後即被納入皇家收藏。

特展預計於12月5日至2026年3月22日展出，地點在國立歷史博物館。