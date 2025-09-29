教師節連假收假日多起追撞事故 用路人留意4地雷壅塞道路

蘋果（Apple）最新手機iPhone 17系列開賣以來，不少果粉在蘋果直營或經銷商門市遇到iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max展示機上出現背蓋玻璃與相機模組平台刮痕問題，引起關注，蘋果先前回應可以清潔外，也做了2項改善方法，除此之外外媒更實測，只要利用一些簡單小物品真的就能清掉iPhone 17 Pro手機上的刮傷。

2025-09-29 15:00