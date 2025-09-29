教師節連假收假日多起追撞事故 用路人留意4地雷壅塞道路

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國3北向141.5公里處事故。圖／交通部高公局提供
國3北向141.5公里處事故。圖／交通部高公局提供

今天是教師節連假收假日，下午國道主要壅塞路段包括國1北向頭份至湖口；國3北向高原至大溪；國5北向宜蘭至坪林；國6西向東草屯至霧峰系統，截至下午5時，國道交通量為68百萬車公里，預估今日交通量為111百萬車公里。

教師節連假收假日，下午國道湧入返回工作地的車潮，也發生多起小客車追撞事故，包含下午1時39分，於國3北向141.5公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內側車道，於下午1時51分排除，造成後方車流回堵1公里。

下午2時19分，於國3北向61.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中間及內側車道，於下午2時36分排除，造成後方車流回堵4公里。

下午3時59分於國1北向88.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內側車道，於下午4時5分排除，造成後方車流回堵3公里。上述事故均導致車輛回堵影響整體車流。

高公局表示，本次假期即將結束，呼籲民眾夜間行車時，需養足精神並小心駕駛，切勿疲勞駕駛或超速，並注意車前狀況、保持安全距離，以維行車安全。

國1北向88.4公里處事故。圖／交通部高公局提供
國1北向88.4公里處事故。圖／交通部高公局提供
國3北向61.4公里處事故。圖／交通部高公局提供
國3北向61.4公里處事故。圖／交通部高公局提供

教師節 車道

