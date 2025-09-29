報導指流感抗病毒藥出現抗藥性 疾管署：影響有限

快訊

中央社／ 台北29日電

有媒體報導指流感抗病毒藥抗藥性比例升高，疾管署今天表示，國內流感抗藥性限於A型H1N1且比例仍低，目前社區流行的則以未檢出抗藥性的A型H3N2為主，評估影響有限。

衛生福利部疾病管制署今天透過新聞稿，針對媒體報導指出，有第一線醫師群組傳出「口服和針劑型流感抗病毒藥物出現抗藥性比例升高造成療效下降情形」等內容，進行說明。

疾管署指出，監測資料顯示，今年流感季累計檢驗A型H1N1病毒株約6.5%對口服抗病毒藥物克流感或易剋冒成分（oseltamivir）及注射抗病毒藥物瑞貝塔（Peramivir）具抗藥性相關突變，略高於去年（去年底統計為3.2%），A型H3N2和B型流感病毒株今年則均未驗出上述藥物抗藥性。

此外，疾管署表示，無論A型H1N1、A型H3N2或B型流感，針對口服型自費用藥紓伏效錠（Baloxavir）抗病毒藥物今年均未驗出抗藥性相關突變。

疾管署表示，前述抗藥性比率仍低且限於A型H1N1，此外，國內於9月進入流感流行期後，社區流行的流感病毒近期已轉為未檢出抗藥性的A型H3N2病毒株占多數（近4週占51.3%，高於A型H1N1之43.4%），A型H1N1占比持續下降。

疾管署評估，前述部分A型H1N1病毒株抗藥性，整體對臨床治療及疫情控制影響有限。

避免抗藥性問題持續擴大，疾管署發言人曾淑慧指出，也因應世界衛生組織（WHO）指低風險個案可自行痊癒、不一定要使用抗病毒藥等建議，針對今年公費流感抗病毒藥劑擴大對象進行調整，由過往的有類流感症狀，且家人、同事、同班同學有類流感發病者；修改為有類流感症狀，且為高傳播高風險等7大族群。

除目前出現抗藥性問題的克流感等藥物外，曾淑慧表示，也有其他機轉不同、尚未出現抗藥性問題的抗病毒藥物，並非一感染有抗藥性病毒就會無藥可用；疾管署也將持續密切監測病毒株流行及抗藥性情形，滾動調整相關防治策略。

疾管署提醒，民眾勿輕忽流感嚴重性，務必做好呼吸道衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀，宜戴口罩及早就醫、生病在家休息等措施。公費流感疫苗接種對象，10月1日起可盡快接種最新流感疫苗。

