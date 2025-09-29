快訊

花蓮災區數據再更新！中央協調所統計目前18人死亡、6人失聯

許光漢回來了！千人擠爆信義區 親吐「真的很幸福」

外籍大學生結伴戲水20歲男溺斃 部落耆老：沙拉灣瀑布是禁忌之地

土城北所的水害柯文哲結石？ 醫曝「4因素」都是復發風險

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
陳佩琪曝柯文哲又有腎結石，醫師分享，結石復發率取決於多種因素，是一種很容易復發的疾病。本報資料照片
前民眾黨主席柯文哲今年4月初因左腎積水及左側輸尿管結石，進行手術治療；但是陳佩琪在臉書發文指出，柯文哲回家不到3周，體檢又發現身體有結石，質疑是台北看守所的水質有問題。書田泌尿科眼科診所泌尿科主任醫師周固表示，結石復發的機率很高，二年內約20%個案復發。

「先從結石原因來看，國人有80%的結石屬於草酸鈣，原因是長期重口味，攝取含鈣量高食品、豆類製品、海鮮等。少部分是屬於尿酸性結石，常見攝取過多高普林食物、代謝異常者，導致體內尿酸過多。」周固說，除了飲食因素水喝不足、出汗過多、尿量減少，都會增加結晶沉澱的機會。

周固指出，如果單喝「蔬菜湯」，很容易草酸超標，增加泌尿道結石的機會。以草酸含量高的菠菜為例，加上高鈣的豆腐或是富含蛋白質的雞蛋，兩者相輔相成，產生的草酸鈣會在腸道中排出，可以有效預防草酸鈣結石。

飲水部分，周固說，在醫學上水質的硬度與結石的發生率並無顯著關係，如果是檢查合格的自來水，所有人得到結石的機率都一樣，差別在飲水量。「水喝的太少，是形成泌尿道結石的重要原因之一。」另外，自身曾經發作過病史者，復發機率極高，除了生活習慣沒改善，也有可能是結石治療沒有清乾淨。

周固強調，結石是在腎臟裡形成，這時病人往往沒感覺，等到結石往下掉到輸尿管和膀胱時，才會造成急性劇痛。一般在輸尿管結石清除之後，確實不會再有痛感，但不代表「體內完全沒石頭」。若是沒往上檢查腎臟是否還有結石，多數人會以為「怎麼又長出來了」。

周固提醒，結石阻塞過久，會影響腎功能，能早期發現並治療是可恢復。目前已經有新式的「軟式輸尿鏡管」，進入膀胱用於診斷和治療位於輸尿管及腎臟深處的結石。結石治療後，應注意日常均衡飲食，減少高鈉、高蛋白、高草酸食物，並定期回診檢查，監測是否復發或有新的結石生成。

