腹痛冷汗以為吃壞肚子 老闆娘險遭心肌梗塞奪命

中央社／ 台北29日電

42歲小吃店老闆娘肚子痛到冒冷汗，以為是吃壞肚子，拖了3天沒緩解，休克昏厥就醫才知是心肌梗塞，留下心衰竭後遺症。醫師提醒，有三高問題或家族病史，要注意心肌梗塞風險

中華民國心臟基金會董事長林俊立今天在衛教記者會說明，這名老闆娘因平日工作繁忙，原對腹痛不以為意，拖了3天卻越來越痛，最後因休克昏厥送醫，已經造成部分心肌因嚴重壞死而破裂出血，靠心導管手術、裝葉克膜和左心室輔助幫浦，治療3個多月後順利出院，卻仍留下心衰竭後遺症，須終身服藥。

心肌梗塞一旦發生，就要與時間賽跑，林俊立舉例，另一名40歲男性患者，與朋友唱歌唱到一半突然胸痛、昏厥，且失去心跳，幸好友人立刻執行心肺復甦術（CPR），送醫後經心導管手術，打通堵塞的血管，搶回一命。

這2名心肌梗塞患者，林俊立分析，前者有高膽固醇問題，後者則除了膽固醇超微偏高，還有抽菸高風險因子。

根據世界衛生組織統計，心血管疾病高居全球死亡原因第1名，每年奪走約2050萬條性命。在台灣，依衛生福利部去年死因統計，心血管疾病共奪走2萬3276人生命，位居國人十大死因第2位。

林俊立觀察，近年國內女性心肌梗塞發生率慢慢減少，但40至60歲男性，反而在最近5、6年來有上升的趨勢，臨床上也不乏40歲身體健康、無三高及慢性病史卻心梗猝死的案例，深究其因，不難發現「抽菸」是唯一共同的危險因子。

中華民國心臟學會理事長暨中華民國心臟基金會執行長李貽恒表示，吸菸者本身發生心臟疾病，包括心肌梗塞、心絞痛的風險，比沒有吸菸者高出2至4倍，但只要戒菸就可以改善；研究顯示，戒菸1年後，心臟病發生的風險就能減少一半，如果持續戒菸近10年，發生風險就會回到與無吸菸者一樣。

林俊立也提醒，假如走路時經常胸口悶痛，稍微動一下就喘得很厲害，甚至無緣無故痛到冒冷汗，都可能代表心臟功能已經缺氧或受損。尤其有三高、慢性病、家族病史及抽菸習慣者，都是好發心血管疾病的高危險群，建議每日量測血壓，一旦血壓超過130/80mmHg，就應盡快就醫接受治療。

