想掰了「小腹婆」 營養師揭減腰圍吃飯順序秘訣

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市立醫院營養師張秀如說，影響腰圍的除了運動量外，吃飯順序也是關鍵，先吃蛋白質能快速啟動腸道分泌飽足激素(GLP-1)，減少總食量攝取。圖／南市醫提供
台南市立醫院營養師張秀如說，影響腰圍的除了運動量外，吃飯順序也是關鍵，先吃蛋白質能快速啟動腸道分泌飽足激素(GLP-1)，減少總食量攝取。圖／南市醫提供

許多人想減重會選擇先吃蔬菜，但若目標是擺脫小腹，應把「蛋白質」放在第一順位，台南市立醫院營養師張秀如說，影響腰圍除了運動量外，吃飯順序也是關鍵，先吃蛋白質、再吃蔬菜、最後吃澱粉，不僅有助於控制體重，更能有效減少腹部脂肪堆積，慢慢變成小蠻腰。

張秀如表示，近來營養界推廣「先吃蛋白質、再吃蔬菜、最後吃澱粉」的進食模式，因蛋白質能快速啟動腸道分泌飽足激素（GLP-1），減少後續總食量攝取，與新興減重藥物「瘦瘦針」有相似原理，接著進食蔬菜及原型澱粉，能避免血糖劇烈波動，減少脂肪囤積在腹部。

她建議，若想擺脫小腹，民眾用餐時可先吃魚、雞胸肉、豆製品、雞蛋、無糖優格等蛋白質，啟動飽足感並穩定血糖後，再吃花椰菜、秋葵、菇類、番茄等各類葉菜，最後原型澱粉可攝取如糙米、地瓜、燕麥、山藥等，避免血糖飆升，降低脂肪囤積風險。

張秀如也強調，「澱粉並非敵人！」，選擇原型澱粉，避免完全不吃造成精神不濟與代謝下降，另外可放慢進食速度，每餐至少20分鐘，讓大腦能接收到飽足訊號，最後餐前可先喝水，餐中分次飲用湯水，可幫助控制食量並延緩血糖上升，都是有加乘效果的小技巧。

最後，張秀如提醒，健康不僅取決於「吃什麼」，更關鍵在於「怎麼吃」，調整進食順序，不只能讓腰圍輕鬆縮小，也能為長遠健康打下基礎。

蛋白質 脂肪 減重

相關新聞

教師節連假收假日多起追撞事故 下午國道11地雷路段曝光

今天是教師節連假收假日，截至今中午11時，國道全線交通量為27.2百萬車公里，預估今日交通量為111百萬車公里，上午國道...

台中蛋黃酥名店被爆製作過程不衛生 食安處查有3缺失令改善

中秋節將屆，台中市一家蛋黃酥名店被自家員工爆料，指蛋黃酥的製作過程不符合食安規範，不僅用生鏽空罐盛裝製作餅皮的水與油，甚...

日本新冠、台灣流感 林氏璧揭前往日本旅遊別忘了先做「這件事」

衛福部疾管署於10月1日開打流感疫苗，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，有些朋友問日本的流行狀況，他簡...

今午後雨區擴大 氣象署：中秋連假熱帶擾動有機會發展

今天是教師節連假收假日，明天就要上班上課了。中央氣象署預報員張竣堯上午表示，未來一周太平洋高壓仍強，天氣穩定，高溫炎熱，...

「喘、累、腫」心衰竭三大警訊 醫：非單純老化 這4因子更要小心

衛福部統計，心臟疾病已連續超過15年高居國人死因第二位，113年死亡人數共2萬3276人，平均約23分鐘就有1人。其中，...

茄子、炸豆皮恐比炸雞更油？ 醫曝「素食」高膽固醇五大陷阱一次看

很多人選擇吃素，可能是為了減重、排毒，或覺得「素食比葷食健康」，但事實上卻不如此。重症醫師黃軒指出，現代飲食環境裡，素食...

