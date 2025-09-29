日本新冠、台灣流感 林氏璧揭前往日本旅遊別忘了先做「這件事」

衛福部疾管署於10月1日開打流感疫苗，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，有些朋友問日本的流行狀況，他簡單整理以下6點，並和台灣比較。最後，林氏璧給近期要去日本的朋友一個簡單結論，最近日本流行新冠，但趨勢向下，在台灣流行流感，可是趨勢向上，再久一點可能日本的流感也會高起來，有需要的朋友前往日本旅遊時，別忘了保包括醫療旅遊平安險。

林氏璧說，首先，日本流感在去年冬天發生極大的流行，創下1999年以來新高後，很快就躺平，來得快去得也快，2月後就是很低度的流行，直到現在。其次，新冠病毒在日本維持大概半年就會有一個波峰，剛剛過去的這個夏天又有一波流行，主要流行株是NB.1.8.1，和台灣目前流行株相同。目前正在高點，高峰可能快要下去了。

但，第三點，台灣狀況不太一樣，流感疫情一整年都有一定程度的流行，只是原本和日本同樣流行H1N1，近期H3N2有逐漸增加的趨勢。

疾管署長羅一鈞昨也在臉書表示，目前國內流感疫情上升，同時伴隨著「流行型別轉換」，最近幾周A型流感類別H3N2已要超車H1N1，符合世衛年初觀察到H3N2已變，也因此更換疫苗株，去年H3N2疫苗株是泰國株、今年換成克羅埃西亞株。

台大醫學院兒科特聘教授黃立民日前也表示，夏季流感疫情至今並未完全結束，但預估今年秋冬流感還是會有一波不小的疫情，觀察指標是目前流行的H1N1病毒株轉變為H3N2時，即可能出現一波疫情。

因此，儘管你之前得過流感，或是去年打過流感疫苗，因為台灣這個冬天可能流行的是新的H3N2，還是建議可以打疫苗。

第四、在新冠疫情方面，台灣和日本一樣，夏天有個大流行，且台灣夏季新冠的重症還有死亡數，甚至是超過去年冬天流感的。不要因為新聞沒怎麼報就以為不重要，新冠一直在，沒有離開我們。

對重症高風險族群的每個人來說，新冠威脅可能還是比流感高。台灣的這波夏天新冠疫情比日本早結束，現在雖處於低點波動，但全球近期新冠病毒陽性率呈上升趨勢，除東南亞、非洲外，各區皆呈上升趨勢；日本、南韓、美國、加拿大近期疫情處高點。全球流行變異株現以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1；鄰近地區如中國、香港、日本、南韓則以NB.1.8.1占比為高。

第五、今年開打的莫德納新冠疫苗選用LP.8.1，和去年的JN.1差了9個胺基酸，較能有效針對最新流行株NB.1.8.1產生抗體。建議重症高風險族群考慮施打。

最後，簡單結論給近期要去日本的朋友，最近在日本流行新冠疫情，但趨勢向下，而在台灣流行的流感疫情則趨勢向上，再久一點可能日本的流感也會高起來。別忘了，有需要的朋友要保包括醫療的旅遊平安險。