韓劇裡的「甘草綠茶巧克力」能活血安神？ 營養師解開秘方

教師節三天連假，不少人在家追劇，韓劇「暴君的廚師」上演大結局，劇中出現許多美食料理。其中，女主角為了拯救皇帝不要變成暴君，給外婆吃一顆「甘草綠茶巧克力」，馬上從神智不清的狀態恢復正常，這在現實生活中完全不合理！

營養師李婉萍發文表示，「暴君的廚師」輕鬆好看，把料理精髓推到了極致，包括古代宮廷料理與現代創意菜餚的解析。而小小一顆「甘草綠茶巧克力」宛如仙丹，竟讓一個重病或中毒的人瞬間清醒，記憶復原，就像是快速消除腦霧的食物。

李婉萍從營養學的角度分析，這「不太可能」，甘草、綠茶、巧克力雖然具有抗氧化的功效，但是加在一起並不會功效加乘。而且千萬不要自己亂配著吃，甘草酸若攝取過量，反而可能造成水腫或影響血壓。建議高血壓、心血管疾病患者、孕婦或腎臟病患要謹慎使用，一般人也禁長期大量使用。

甘草在中醫裡有「調和諸藥、解毒」的美譽，甚至被喻為「眾藥之王」，成為擊敗所有宮廷陰謀的樸實解藥。深厚的文化底蘊，讓甘草入菜的情節充滿了東方哲學的浪漫。再加上綠茶的清新，以及巧克力的甜蜜偽裝，讓「甘草綠茶巧克力」這顆解藥充滿了懸念和儀式感。

李婉萍分享甘草、綠茶、巧克力的特性，雖然有益健康，但回歸科學，過量攝取可能引發高血壓，疾病治療的藥物在使用前應諮詢醫師，避免不良反應的發生。

甘草：含有甘草酸等活性成分，傳統中醫用於解毒、抗炎、緩解咳嗽，但並非能解所有毒素的萬靈丹，更不可能達到劇中「起死回生」效果。

綠茶：富含兒茶素，是很棒的抗氧化劑，有助於提升精神、保護心血管。

巧克力：其類黃酮等多酚類化合物，有抗氧化、保護心血管、改善血糖等功效，可促進新陳代謝。