教師節連假收假日多起追撞事故 下午國道11地雷路段曝光
今天是教師節連假收假日，截至今中午11時，國道全線交通量為27.2百萬車公里，預估今日交通量為111百萬車公里，上午國道壅塞路段主要為國5北向宜蘭至坪林，其餘路段行車大致正常，而下午重點壅塞路段包含國1北向西螺-埔鹽系統、國5北向宜蘭-坪林等11路段。
教師節連假第3天，國道部分路段開始出現返回工作地的車潮，上午也傳出多起小客車追撞事故，包含上午8時3分，國1北向148.6公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外側路肩，於8時7分排除。
9時48分，國3北向43.6公里處發生1輛槽車及1輛小客車追撞事故，占用中外線車道，9時49分排除，造成後方車流回堵1公里。
上午10時56分於國1南向高科交流道入口處發生1輛小客車及1輛小貨車追撞事故，占用入口匝道，於11時8分排除。上述事故均影響整體車流順暢。
交通部高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為27.2百萬車公里，預估今日交通量為111百萬車公里。上午國道壅塞路段主要為國5北向宜蘭至坪林，其餘路段行車大致正常。
預判今下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。
高公局建議，用路人透過高速公路1968網站、App或警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段，並呼籲民眾駕駛小型車遇到大型車時，應注意前後車距，避免行駛兩輛大型車中間或緊貼大型車後方，爭取較多應變時間，以維行車安全。
