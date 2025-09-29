台中蛋黃酥名店被爆製作過程不衛生 食安處查有3缺失令改善

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市一家蛋黃酥名店被自家員工爆料，不符合食安規範。記者黃寅／攝影（示意圖，非同家商品）
中秋節將屆，台中市一家蛋黃酥名店被自家員工爆料，指蛋黃酥的製作過程不符合食安規範，不僅用生鏽空罐盛裝製作餅皮的水與油，甚至還另有規避衛生局檢查的廚房。台中市食品藥物安全處上午說，經查確實有3缺失，不符食品良好衛生規範準則（GHP）已責令業者限期改善。

據了解，這家蛋黃酥名店位在台中市北區，每到中秋前都有排隊人潮，9月還曾被票選為全台10大蛋黃酥名店。

據媒體報導，這家店的內部員工拍下廚房內的照片向媒體爆料，不僅廚房中掛滿製作器具的牆面出現霉漬，用來承裝製作餅皮的水與油的容器，還是重複使用、生鏽的空罐頭。刷在蛋黃酥上的蛋液是在室外毫無遮蔽的環境下製作，打蛋機機台上還印有黃色痕跡，疑似是過去打蛋留下的蛋黃印。

不過，店家老闆否認指控，並說衛生局已經查過，只有幾項違規而已，目前已經改善中。

台中市食品藥物安全處表示，日前接獲民眾陳情並派員前往稽查，現場成品屬散裝食品，標示未違反規定，另查核作業場所，發現有員工未辦理體檢、食材未離地放置、未落實食品添加物管理等衛生缺失，不符食品良好衛生規範準則（GHP），現場責令業者限期改善；若複查若仍不合格，依法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

衛生局 蛋黃酥 台中市

