「喘、累、腫」心衰竭三大警訊 醫：非單純老化 這4因子更要小心

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，心臟病所造成的「喘、累、腫」不適，常被誤認為是老化影響體力所致。圖／123RF
醫師提醒，心臟病所造成的「喘、累、腫」不適，常被誤認為是老化影響體力所致。圖／123RF

衛福部統計，心臟疾病已連續超過15年高居國人死因第二位，113年死亡人數共2萬3276人，平均約23分鐘就有1人。其中，心臟衰竭的盛行率及復發率、致死率很高，有「心臟癌症」之稱，醫師提醒，日常要注意喘、疲累、下肢水腫三大警訊，避免疾病發作時令人措手不及。

今天是「世界心臟日」，你有檢視過自己的護心習慣嗎？林口長庚醫院心臟內科系主任謝宜璋表示，心臟就像身體內的幫浦馬達，負責將血液泵至全身，當心臟功能受損，無法打出足夠的血液量時，就會造成呼吸困難、疲倦、腳踝水腫等症狀。若病情加重，則會出現呼吸困難，甚至需坐著才能呼吸。

謝宜璋指出，心臟衰竭常被誤認為老化，尤其是「累、喘、腫」很容易以為是體力變差了，許多人沒有太在意，因此耽誤黃金就醫時機。心臟衰竭每次惡化與住院都會使心臟功能下降，死亡率也隨之上升；研究也顯示，急性心臟衰竭的患者出院一年內死亡率約16%，5年死亡率更高達50%。

心臟衰竭的治療除了針對心臟本身，更要積極管理共病，並及早介入。謝宜璋強調，「三高、抽菸、肥胖、家族病史的患者，更應提高警覺。」這些因素會加速血管老化，導致血管硬化或彈性降低，增加心臟負擔，長期下來恐引發心臟衰竭。

當心臟功能嚴重受損，無法提供身體所需的血液時，必須考慮進行心臟移植。但是台灣移植資源有限，平均每年僅約60至80顆心臟可供移植，卻有逾350 人等待。等待過程中，約半數患者會再次因心衰竭住院，且每一次的住院，都將導致體內器官再次受到影響。

台大醫院器官勸募暨移植中心主任陳益祥表示，心臟移植需要緣分，即使有心臟，不代表能順利移植。近年來，左心室輔助器（LVAD）已成為末期心衰竭的重要治療選擇。臨床數據顯示，心臟移植患者10年存活率約5成，而使用左心室輔助器的患者5年存活率可達8成。

陳益祥強調，心衰竭病程變化快，若拖延到反覆住院或藥物需求急遽增加，常代表其他器官已受損。目前尚未有完全逆轉心臟衰竭的療法，但可以藉由藥物或手術方式進行控制，及時且定期就醫，並從運動、飲食、生活習慣著手，可降低心臟衰竭的惡化程度及改善症狀。

