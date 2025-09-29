快訊

台南農改場育成新黃花苞舌蘭 「臺南5號」授權興大推廣

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南農改場育成新黃花苞舌蘭「臺南5號」授權中興大學推廣。圖／台南農改場提供
台南農改場育成新黃花苞舌蘭「臺南5號」授權中興大學推廣。圖／台南農改場提供

台南區改良場經過多年育成「台灣首見」黃花苞舌蘭新品種「臺南5號」。場方表示已取得植物品種權，27日與中興大學農業暨自然資源學院實驗林管理處完成非專屬技術授權簽約，雙方將攜手推光新品種在景觀造景、校園綠美化與民眾居家栽培的多樣應用。

農改場表示，苞舌蘭「臺南5號」為高大亮眼黃花大型品種，單花直徑可達9公分，花莖高達75公分，整株姿態挺拔，色彩鮮明，花期長達數月，除具備景觀效果佳、花色罕見等優勢，更具有抗病力強、栽培管理容易、維護成本低等特點，特別適合南部地區戶外庭園、公共空間與盆植使用，為景觀園藝產業注入新活力。

場長陳昱初說，這次育成與授權推廣，代表該場在花卉品種選育與技術轉移上的重大成果。技轉與中興大學合作，透過學研機構具備展示資源與教學場域，將加速新品種導入應用，帶動蘭花栽培生活化與景觀化。未來場方也將持續推動研發成果與產業接軌，建構從研發到應用的完整推廣體系。

目前「臺南5號」已於中興大學新化林場內完成種植與展示規劃，預計未來將進行苗株販售及教育推廣，民眾除可親臨賞花也可選購栽種。這次簽約合作，期盼讓民眾在更多角落欣賞到亮麗的黃花苞舌蘭，拓展國產花卉品種的多元價值。

台南農改場育成新黃花苞舌蘭「臺南5號」，授權中興大學推廣。圖／台南農改場提供
台南農改場育成新黃花苞舌蘭「臺南5號」，授權中興大學推廣。圖／台南農改場提供
台南農改場育成新黃花苞舌蘭「臺南5號」授權中興大學推廣。圖／台南農改場提供
台南農改場育成新黃花苞舌蘭「臺南5號」授權中興大學推廣。圖／台南農改場提供

中興大學 臺南 綠美化

