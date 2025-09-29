快訊

今午後雨區擴大 氣象署：中秋連假熱帶擾動有機會發展

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受太平洋高壓影響，各地天氣晴朗穩定，午後東南部及山區留意雷陣雨。圖為連假出遊民眾。記者林伯東／攝影
受太平洋高壓影響，各地天氣晴朗穩定，午後東南部及山區留意雷陣雨。圖為連假出遊民眾。記者林伯東／攝影

今天是教師節連假收假日，明天就要上班上課了。中央氣象署預報員張竣堯上午表示，未來一周太平洋高壓仍強，天氣穩定，高溫炎熱，午後局部雷陣雨。今天各地多雲到晴，午後西半部地區及各山區有雷陣雨，屏東要留意局部大雨。中秋節連假期間可能有熱帶擾動發展機會；但若擾動不活躍，各地仍是多雲到晴，僅南部及各山區午後有局部雷陣雨。

張竣堯指出，南海至菲律賓東方海面屬於大低壓帶，中秋連假期間熱帶擾動有機會發展，連假之後就要注意熱帶擾動對台灣天氣的影響。若熱帶擾動不活躍，各地仍是多雲到晴，午後南部地區及各山區有局部短暫雷陣雨。

張竣堯指出，今天台灣上空雲量偏少，受太平洋高壓影響，午後西半部地區及各山區有局部短暫雷陣雨，屏東地區及中南部山區有局部大雨機率。

張竣堯說，周二至周五太平洋高壓勢力偏強，各地多雲到晴，午後山區及局部南部地區有雷陣雨。周六至周日環境轉東風，花東及恆春半島不定時有短暫陣雨，午後南部及各山區有局部、短暫雷陣雨。

溫度方面，張竣堯指出，未來一周各地高溫普遍為30至35度，明天西半部33至35度，東半部31至32度，大台北及中南部近山區有36度以上高溫機率。此外，今天沿海及離島仍有長浪，前往海邊活動要注意。

本周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
本周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
近日高溫提醒。圖／中央氣象署提供
近日高溫提醒。圖／中央氣象署提供

